Zapomeňte na Turecko a Egypt. Tahle destinace je na podzim nejkrásnější a stojí půlku toho, co v sezóně

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Představte si prázdnou pláž s bělostnými oblázky, kde jediným zvukem je šumění vln. Tyrkysová voda má stále přes dvacet stupňů, slunce příjemně hřeje kolem pětadvaceti, a přitom nejste obklopeni stovkami lehátek ani hlasitou hudbou z beach barů. Zní to jako nedosažitelný sen? V jižní Albánii je to během září a října realita.
Balkánská země, která ještě nedávno stála mimo hlavní turistické trasy, se rychle mění v jeden z nejzajímavějších koutů Středomoří. Jenže na rozdíl od přeplněných egyptských nebo tureckých resortů si zde zachováte pocit, že skutečně někam cestujete – ne že jen konzumujete předem naservírovaný all-inclusive balíček.
Právě podzimní měsíce odhalují skutečnou tvář této destinace. Zatímco v červenci a srpnu vedra běžně překračují čtyřicítku a na plážích není kam senout, s koncem prázdnin nastává radikální proměna. Teploty klesají na snesitelných 24 až 28 stupňů, moře zůstává vyhřáté z celého léta a pobřežní letoviska se náhle vyprázdní.
Ceny padají na polovinu, kvalita zůstává
Hlavní letní sezóna vytáhla ceny ubytování prudce nahoru – moderní apartmány u pláže nebo pokoje ve čtyřhvězdičkových hotelích stály podobně jako v sousedním Řecku nebo Chorvatsku. Jakmile však skončí prázdniny, situace se otočí o sto osmdesát stupňů. Stejné ubytování seženete za méně než polovinu původní částky.
Podobný propad zaznamenávají i půjčovny aut na letišti v Tiraně, což je zásadní detail pro každého, kdo chce zemi skutečně poznat. Pronájem vozu vyjde v říjnu výrazně levněji než v srpnu, přitom silniční síť směrem k pobřeží prošla v posledních letech zásadní modernizací.
Nově otevřený tunel pod průsmykem Llogara, nejdelší v celé Albánii s délkou téměř šesti kilometrů, ušetří řidičům přibližně čtyřicet minut klikaté jízdy horskými serpentinami. Cesta z hlavního města na jih se tak stala nejen rychlejší, ale i pohodlnější.
V restauracích a tavernách platí stejná logika. Bohatou večeři z čerstvých ryb doprovázenou karafou domácího vína pořídíte za zlomek toho, co byste zaplatili v turistických centrech jinde ve Středomoří. Oficiální měnou je sice albánský lek, ale v pobřežních oblastech běžně přijímají eura, takže nemusíte řešit směnárny.
Dramatická krajina, kterou v Egyptě nenajdete
Pobřežní úsek známý jako Albánská riviéra nabízí něco, co masovým destinacím chybí – autenticitu a rozmanitost. Strmé horské masivy zde padají téměř přímo do moře, mezi nimi se schovávají malé zátoky s křišťálově čistou vodou.
Místa jako Gjipe, Jale nebo proslulý Ksamil patří v létě k nejfotografovanějším plážím Balkánu. Na podzim se však mění k nepoznání – často se stane, že máte celou skalnatou zátoku prakticky jen pro sebe. Žádné fronty na toalety, žádné hlasité party, jen vy a nádherná příroda.
Města jako Dhërmi, Himara nebo Saranda fungují i po skončení hlavní sezóny, takže o základní turistickou infrastrukturu nepřijdete. Zároveň ale zmizí ten ruch a shon, který z letních měsíců dělá spíš zátěž než odpočinek.
Kousek od Sarandy leží archeologický park Butrint zapsaný na seznamu UNESCO, kde uprostřed bujné vegetace a lagun obdivujete zachovalé řecké divadlo, římské lázně i raně křesťanskou baziliku. V letním horku by procházka mezi antickými ruinami byla úmorná, na podzim je to však ideální výlet.
Podobně silný zážitek nabízí cesta do vnitrozemí. Gjirokastër, město kamene s majestátní pevností a tradičními osmanskými domy, je rovněž zapsáno na seznamu UNESCO. Jeho strmé uličky z břidlice mají v měkkém podzimním světle nezaměnitelnou atmosféru, kterou nedokreslují davy turistů, ale vůně pečených kaštanů a dozrávajících fíků.
Stejně fascinující je i Berat, město tisíce oken, jehož bílé domy šplhají po svahu k byzantskému hradu. I tato památka nese prestižní označení UNESCO a v podzimních měsících nabízí pohled, který v moderních hotelových komplexech prostě nenajdete.
Gastronomie, která stojí za to
Albánská kuchyně kombinuje to nejlepší z italských, řeckých a balkánských tradic. Na pobřeží dominují čerstvé mořské plody, grilované ryby a zeleninové saláty s místním sýrem. Podzim je navíc časem sklizně, takže trhy přetékají granátovými jablky, citrusy, hrozny a olivami nejvyšší kvality.
Pro Středoevropana jsou ceny v běžných tavernách velmi příznivé – a to nemluvíme o turistických pastech, ale o místech, kam chodí sami Albánci. Kvalita surovin je přitom srovnatelná s prémiovou gastronomií v sousedních zemích, jen za zlomek ceny.
Bezpečnostní situace je dnes srovnatelná s kteroukoli jinou zemí jižní Evropy. Dřívější předsudky o divokém Balkánu vzaly za své a cestovatelé se zde setkávají s mimořádnou pohostinností místních obyvatel, pro které je čest postarat se o hosta co nejlépe.
Jak se tam dostat a proč právě teď
Z Prahy i Vídně létají přímé nízkonákladové linky do Tirany, odkud vede zmodernizovaná dálnice přímo k pobřeží. Kdo chce ušetřit ještě více času na cestě na úplný jih, může zvolit let na řecké Korfu a odtud přejet trajektem do Sarandy – cesta trvá pouhých třicet minut.
Pokud hledáte únik před sychravým podzimem, kde se ohřejete na slunci, zaplavete si v čistém moři a zároveň nezruinujete rodinný rozpočet, dává jižní Albánie v tomto období mnohem větší smysl než tradiční masové destinace. Nabízí totiž přesně to, co v resortech chybí: pocit opravdového objevování a klid, který si s dovolenou u moře spojujeme nejvíce.
Zdroje článku: UNESCO, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský