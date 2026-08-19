Zapomeňte na strouhanku z obchodu. Řízek zůstane křupavý i po vychladnutí díky 1 triku, který znají kuchařky ze závodních jídelen

Ve velkých kuchyních se řízky smaží po desítkách dopředu a na stůl přijdou klidně o hodinu později, a přesto pod nožem pořád křupou. Doma přitom stejný řízek do večeře změkne a strouhanka se začne drolit. Ten rozdíl má na svědomí jedna surovina, kterou nejspíš máte ve špajzu a do trojobalu ji skoro nikdy nedáváte.
Proč řízek po vychladnutí změkne
Za změklou kůrkou nestojí náhoda. Strouhanka je pórovitá a chová se jako malá houba. Během smažení do sebe nasaje část tuku a hlavně šťávu, která uniká z masa. Jakmile řízek vychladne, veškerá ta vlhkost zůstane zavřená uvnitř obalu a křupavá vrstva se odspodu rozmáčí.
Většina lidí si to ještě zhorší sama. Teplé řízky naskládá na talíř na sebe nebo je přiklopí pokličkou, aby nevystydly. Uvnitř té hromady se drží pára a celé to funguje jako malá sauna. Obal, který byl před minutou křupavý, je najednou měkký a mírně gumový.
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Trik, který obal ochrání, se schovává v úplně běžném bramborovém nebo kukuřičném škrobu. Stačí ho přimíchat přímo do strouhanky, zhruba v poměru dva díly strouhanky na jeden díl škrobu. Kdo chce jít ještě dál, může škrobem nahradit i mouku v prvním kroku trojobalu.
Proč to funguje? Škrob nasává mnohem méně vlhkosti než samotná strouhanka a kolem masa vytvoří tenký, ale pevný krunýř. Ten drží tvar i dlouho po usmažení, takže řízek zůstane křupavý, i když si ho dáte studený až druhý den. Šťáva přitom zůstane uvnitř a maso nevyschne.
Kdo chce mít úplnou jistotu, přisype do směsi ještě špetku prášku do pečiva. Obal pak zůstane odlehčený a příjemně křehký. Stejný fígl mimochodem zafunguje i na smaženou zeleninu nebo sýr.
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Sebelepší strouhanka je k ničemu, pokud tuk není dost horký. Ideální teplota se pohybuje kolem 175 až 180 °C. Při takové teplotě povrch obalu během vteřiny ztuhne a olej už se dovnitř skoro nedostane. Jestli teploměr nemáte, hoďte do oleje pár drobtů strouhanky. Když kolem nich hned zasyčí bublinky a vyplavou nahoru, můžete začít smažit.
Dostatečně rozpálený olej kolem 175 až 180 °C zajistí, že obal ihned ztuhne a řízek se nenasákne tukem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do masa strouhanku nikdy nemačkejte. Obal by se přilepil k plátku a nevznikla by mezi nimi vzduchová mezera, na které křupavost vlastně stojí. Plátek proto jen zlehka obalte a přebytek oklepejte. Maso navíc předem osušte papírovou utěrkou a do rozšlehaného vejce nelijte mléko ani vodu, jinak obal povolí ještě cestou na stůl. Hrubší mouka místo hladké nasaje z masa zbytek vlhkosti a kůrka bude ještě pevnější.
„Řízek nikdy neobalujte dopředu […]. Strouhanka natáhne vlhkost a řízek už nikdy tak dobře neosmažíte,” uvedl pro Apetit šéfkuchař a porotce MasterChef Česko Jan Punčochář.
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Hotový řízek nepokládejte rovnou na talíř, kde se pod ním drží pára. Nejlíp udělá na mřížce, pod kterou může volně proudit vzduch a vlhkost se odpaří. Řízky neskládejte na sebe a ničím je nepřiklápějte, jinak si celou práci se škrobem zase pokazíte.
Pokud si necháváte porci na další den, ohřejte ji v horkovzdušné troubě nebo v horkovzdušné fritéze, ne v mikrovlnce. Ta obal spolehlivě rozmáčí. Řízek vytáhněte z lednice aspoň půl hodiny předem a v troubě rozehřáté kolem 180 °C ho nechte pár minut, aby se prohřál i uvnitř a kůrka znovu chytila.
Když chcete něco víc než strouhanku
Klasická strouhanka není jediná cesta ke křupavému obalu. Japonská panko strouhanka má hrubší vločkovou strukturu, nasaje méně tuku a zůstane vzdušná a lehká. Skvěle poslouží i drcené kukuřičné lupínky nebo najemno mleté ořechy, které masu navíc dodají vlastní chuť.
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Kdo si chce pohrát, může řízek obalit v rozdrcených bramborových chipsech, které dodají obalu výraznou křupavost. Do obalu se hodí i trocha strouhaného parmezánu, jen tady dejte pozor na teplotu, protože sýr se připaluje rychleji. Každá varianta dá řízku trochu jinou kůrku, takže se vyplatí je vyzkoušet a najít si tu svou.
Přehled těchto alternativ shrnuje následující tabulka:
Alternativa obalu Čím se vyznačuje Japonská panko strouhanka hrubší vločková struktura, nasaje méně tuku, zůstane vzdušná a lehká Drcené kukuřičné lupínky dodají masu vlastní chuť Najemno mleté ořechy dodají masu vlastní chuť Rozdrcené bramborové chipsy dodají obalu výraznou křupavost Strouhaný parmezán pozor na teplotu, sýr se připaluje rychleji
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/rizky-krupave-strouhanka-trik/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-udelat-krupavy-rizek/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/tajemstvi-krupaveho-rizku-vynechejte-jednu-surovinu-z-trojobalu, https://www.tiscali.cz/5-zpusobu-jak-obalit-rizek-a-ziskat-krupavou-kurku-ktera-drzi-kyzeny-vysledek-zajisti-i-skrob-a-parmezan-681596, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32691-obalovani-rizku-alternativy-strouhanky, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-rizky-krupave-i-druhy-den-rady-a-tipy/