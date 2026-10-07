Zapomeňte na smažený řízek. Češky objevily řeckou večeři z trouby, po které jde pas dolů a člověk nemá hlad

Rozpálená pánev, talíř s moukou, vajíčkem a strouhankou a po večeři pocit, že by se člověk nejraději natáhl na gauč. Takhle u nás vypadá nejedna sváteční večeře. Řecká kuchyně na to jde úplně obráceně. V nejjednodušší verzi receptu stačí zeleninu nakrájet, promíchat s olivovým olejem a bylinkami a o zbytek se postará trouba. Jídlo se jmenuje briam a recepty na něj dnes najdete i na českých kuchařských webech.
Briam má několik vlastností, díky kterým se s ním linie hlídá mnohem pohodlněji než se smaženým masem.
Co se peče v pekáči
Základ tvoří lilek, cuketa, brambory a rajčata. K nim se přidává cibule, česnek, oregano nebo petržel a pořádná dávka olivového oleje. Všechno se promíchá ve velkém pekáči a jde do trouby zhruba na hodinu, podle některých receptů i na hodinu a půl nebo dvě. Po vytažení z trouby se briam nechává pár minut zchladnout a teprve potom se dělí na talíře.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist Do briamu patří lilek, cuketa, brambory a rajčata, které se v troubě pečou zhruba hodinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Složení se recept od receptu liší, takže do pekáče klidně dejte to, co zrovna dozrálo. Často v něm skončí i červená paprika nebo červená cibule. Na stůl se nosí s kostkami fety a kusem chleba na vytírání šťávy.
Večeře dlouhověkých ostrovanů
Pekáč zeleniny patří ke stálicím jídelníčku na Ikarii. Tenhle řecký ostrov se proslavil tím, že se tam lidé dožívají neobvykle vysokého věku. K briamu se tam skvěle hodí jogurtové tzatziki nebo jednoduchý salát.
Dlouhý život ostrovanů má víc příčin. Talíř briamu ale dobře ukazuje, jak vypadá obyčejná středomořská večeře, kterou odborníci na výživu dlouhodobě chválí. Hlavní roli v ní hraje zelenina, olivový olej a bylinky, smažení se objevuje jen výjimečně.
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice Proč po něm nemáte hlad
Lilek, cuketa i rajčata jsou z velké části voda a obsahují i vlákninu. Talíř je díky tomu plný, a přitom v něm není mnoho kalorií. Výživoví poradci tomu říkají nízká energetická hustota a právě na ní stojí pocit, že jste se pořádně najedli, i když jste do sebe dostali méně energie.
Velkou práci odvádí vláknina. Zpomaluje vyprazdňování žaludku, pocit nasycení proto přetrvá a podle odborné literatury pak člověk celkově sní méně kalorií. Lidé v západních zemích přitom podle odborníků jedí vlákniny výrazně méně, než je doporučeno.
Briam podávaný s fetou navíc splňuje to, co odborníci na výživu očekávají od vyvážené večeře. Na talíři najdete:
Přečtěte si také: Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá zeleninu s minimem škrobu, brambory jako zdroj sacharidů, olivový olej jako zdravý tuk, fetu jako zdroj bílkovin. Pekáč proti pánvi
Obvod pasu se mění hlavně podle toho, kolik energie člověk dlouhodobě přijme a kolik spálí. Žádná jednotlivá večeře proto pas sama nezmenší.
Výměna smažené večeře za pekáč zeleniny k tomu může hodně pomoct. Odborníci na výživu řadí obalovaná a smažená jídla k večeři spíš mezi slabší volby a příznivěji u nich obvykle vychází to, co se upeče, uvaří nebo podusí. Při stejně plném žaludku tak večer přijmete méně energie, což se při pravidelném opakování může projevit i na váze.
Obalovaná a smažená jídla řadí odborníci na výživu k večeři spíš mezi slabší volby. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíly mezi oběma večeřemi přehledně shrnuje tabulka:
Hledisko Smažená večeře Briam z trouby Příprava rozpálená pánev, mouka, vajíčko a strouhanka zeleninu stačí nakrájet a promíchat s olejem, zbytek obstará trouba Energie při stejně plném žaludku více méně Co radí odborníci na výživu obalovaná a smažená jídla bývají slabší volbou pečená, vařená a dušená jídla vycházejí obvykle lépe Jak briam odlehčit Přečtěte si také: Ani jar, ani drátěnka. Spálená pánev bude jako nová, když ji necháte přes noc s 1 věcí ze spíže
Největší kalorickou zátěží celého pekáče je olej. Olivový olej je sice zdravý, jenže kalorický, a tradiční recepty s ním rozhodně nešetří. Kdo hlídá linii, může ho dát klidně o polovinu méně a zeleninu místo toho podlít trochou vody nebo rajčatové passaty.
Pomůže i poměr surovin. Víc cukety, lilku a paprik a méně brambor znamená lehčí talíř, kostka fety navrch zase přidá bílkoviny, po kterých hlad přichází později. Kdo hubne kvůli zdravotním potížím, měl by jídelníček probrat s lékařem nebo nutričním terapeutem.
Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/potraviny-hubnuti-dieta.html, https://www.denik.cz/zdravi/zdrave-vecere-pro-hubnuti/, https://medicinapropraxi.cz/artkey/med-202501-0014_vyznam_vlakniny_v_jidelnicku.php, https://www.mediterraneanliving.com/?p=24353, https://www.rohlik.cz/chef/24977-ikarian-briam, https://www.recepty.cz/recept/mbriami-recka-zelenina-v-troube-16840, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-stredomorska-dieta-je-zdrava-a-ma-dlouhodoby-efekt-194726, https://fresh.iprima.cz/recepty/briam-recka-zelenina-pecena-v-troube