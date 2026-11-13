Zapomeňte na složité pečení. Tento tvarohový koláč připravíte během chvilky a chutná naprosto dokonale – ke kafíčku úplně topPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zapomeňte na složité pečení. Tento tvarohový koláč připravíte během chvilky a chutná naprosto dokonale – ke kafíčku úplně top
Článek byl publikován 13.11.2026 05:52
Když se spojí kakao, rozpuštěná čokoláda a šťavnaté hrušky, vznikne dezert, který potěší každého milovníka...
Tyto řezy nabízejí vláčný kakaový základ, sametový krém a lesklou polevu, která láká k prvnímu soustu....
Křehké sněhové pláty s kávou a vlašskými ořechy skrývají jemný mascarpone krém. Tento vrstvený dezert...
Možná vás překvapí, že z obyčejného podmáslí a smetany vznikne tak příjemně sytý oběd. Jemně nakyslá...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Sušenky s čokoládou a ořechy podle jednoduchého receptu: Domácí pochoutka, kterou ocení malí i velcí
- Piškotový dort s máslovým kakaovým krémem: Tradiční zákusek, který zaujme chutí i nenáročnou přípravou
- Plněné zelné závitky s mletým masem a rýží: Tradiční holubky, na které se dnes trochu zapomíná
- Test znalostí o domácí výrobě potravin: Sádlo, kvas, zavařeniny a další otázky překvapí i starší ročníky