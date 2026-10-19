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Zapomeňte na přežité poučky: Tento neškodně vypadající africký had kousne i přes zavřenou tlamu a vyřadí ruku

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Zapomeňte na přežité poučky: Tento neškodně vypadající africký had kousne i přes zavřenou tlamu a vyřadí ruku. Představte si, že se za teplé deštivé noci procházíte bosky po zahradě a omylem šlápnete na nenápadného, šedavého tvora, který vypadá jako obyčejná větší žížala.
Zapomeňte na přežité poučky: Tento neškodně vypadající africký had kousne i přes zavřenou tlamu a vyřadí ruku

Zapomeňte na přežité poučky: Tento neškodně vypadající africký had kousne i přes zavřenou tlamu a vyřadí ruku

Zdroj: Joubert Heymans / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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