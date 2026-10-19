Zapomeňte na přežité poučky: Tento neškodně vypadající africký had kousne i přes zavřenou tlamu a vyřadí ruku. Představte si, že se za teplé deštivé noci procházíte bosky po zahradě a omylem šlápnete na nenápadného, šedavého tvora, který vypadá jako obyčejná větší žížala.
Než vám vůbec dojde, co se stalo, projede vám nohou spalující bolest. Tenhle had nemusel ani rozevřít tlamu, a přesto vám do těla bleskově vpravil ničivý jed. Zemězmij Bibronův (Atractaspis bibronii) je dokonalým důkazem toho, že v přírodě selhávají i ty nejznámější poučky.
Boční výstřel jedového zubu aneb Když tlama zůstává zavřená
Rod Atractaspis si vyvinul unikátní biomechaniku útoku, která nemá mezi ostatními plazy obdoby. Had dokáže vysunout jeden ze svých dlouhých jedových zubů ven mezi pyskovými štítky v podstatě v momentě, kdy má tlamu úplně zavřenou. K samotnému zásahu mu pak stačí pouhé rychlé škubnutí hlavou do strany nebo dozadu.
V úzkých podzemních norách, kde tráví většinu života, jde o obrovskou evoluční výhodu. Zemězmij nemusí složitě manévrovat celým tělem, aby se dostal do útočné pozice. Jednoduše se protáhne kolem kořisti, bleskově ji zasáhne z boku a v klidu čeká, až jed odvede svou práci.
Tip: Petr Vok nikoho neoklamal. Jeho hrobka ale více než sto let mátla badatele. Když v prosinci 1902 poprvé pronikli lidé do dávno hledané rožmberské hrobky ve vyšebrodském klášteře, čekalo je pořádné překvapení.
Foto: Pixabay
Zrádný úchop za hlavou a záměna s neškodným slepýšem
Základní pravidlo všech herpetologů zní: „Chceš-li chytit jedovatého hada, pevně ho stiskni těsně za hlavou.“ Jenže u zemězmije Bibronova vás tohle gesto pošle rovnou na pohotovost. Jelikož dokáže vyklopit zuby do stran, stačí mu mírný pohyb krku a vyjede vám zubařským nástrojem přímo do prstu. Zkušené organizace jako African Snakebite Institute proto zdůrazňují, že tohoto tvora nelze bezpečně držet holýma rukama žádným způsobem.
K obřím rizikům přispívá i jeho zevnějšek. Je to malý, tmavý a na první pohled neškodný plaz, kterého si nezkušené oko snadno splete s Bibronovým slepýšem.
- Zemězmij Bibronův: Špičatější čenich, malé viditelné oči a zužující se ocas zakončený ostrým trnem.
- Bibronův slepýš: Zaoblená hlava, oči skryté pod šupinami a zcela tupý zakončení těla.
Když protijed nezabírá: Rozsáhlá nekróza a riziko amputace
Jed zemězmije je silně cytotoxický, což v praxi znamená, že doslova požírá a ničí živou tkáň. Po uštknutí nastupuje ukrutná bolest, obří otoky, puchýře a odumírání tkáně (nekróza). V těžkých případech zasažený prst či končetinu nelze zachránit a lékaři musí přistoupit k amputaci.
A tady narážíme na zásadní problém: běžný jihoafrický polyvalentní protijed vyrobený z jedů deseti jiných významných druhů na rod Atractaspis vůbec nezabírá!
Pokud k uštknutí dojde, zapomeňte na vysávání rány nebo zaškrcování končetiny. Jedinou správnou první pomocí je postiženého uklidnit, zasažené místo lehce zvednout a co nejrychleji uhánět do nejbližší nemocnice, kde se lékaři postarají o potlačení bolesti a ošetření odumírající tkáně.
Zdroje info: https://www.africansnakebiteinstitute.com/snake/stiletto-snake/ https://www.denik.cz/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Náhledové foto: Joubert Heymans / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
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