Zapomeňte na pracné a složité skořicové rolky – s tímto receptem bez hnětení a rolování je budete mít na plechu do pár minut

Znáte ten pocit, když dostanete neodolatelnou chuť na nadýchané, voňavé skořicové rolky, ale odradí vás představa zdlouhavého válení, rozetírání náplně a náročného hnětení? Skořicové bochánky bez hnětení představují geniální a o mnoho snazší alternativu k oblíbeným skořicovým šnekům. Místo pracného zpracovávání těsta stačí ingredience pouze lehce promíchat v míse. Z kynutého základu pak jednoduše tvarujete malé kousky, které obalíte v rozpáleném másle a voňavém skořicovém cukru. Výsledkem je dokonale jemný, nadýchaný moučník se skvělým krémem ze smetanového sýra.
Tento koncept vychází z populárního amerického pečiva známého jako
Monkey Bread, které si získalo oblibu právě pro svou nenáročnost a fantastickou chuť. Zásadním trikem celého receptu je ponoření jednotlivých bochánků do rozpuštěného másla ještě před obalením ve skořicovém cukru. Během pečení se na povrchu těsta vytvoří jemně karamelizovaná krusta, zatímco vnitřek zůstane dokonale vláčný. Sametová poleva ze smetanového sýra, nanesená na ještě horký moučník, se krásně vsákne do všech záhybů a vytvoří chuťově dokonalý dezert k ranní kávě i odpolednímu čaji.
Největší předností těchto bochánků je jejich neuvěřitelná nadýchanost a hravá forma podávání. Z pekáčku si totiž každý snadno odtrhne svůj vlastní kousek, který chutná přesně jako ta nejlepší středová část klasické skořicové rolky.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Do skořicového cukru lze přimíchat špetku mletého kardamomu, citrusovou kůru nebo mleté pekanové ořechy. Pokud máte rádi svěžejší tóny, přidejte do sýrového krému kapku vanilkového extraktu nebo citronové šťávy. Pečivo si zachová skvělou vláčnost i do druhého dne, pokud ho uchováte v uzavřené nádobě.
Teplé mléko smíchejte s cukrem a droždím, které v něm nechte rozpustit. Směs zakryjte utěrkou a nechte ji reagovat 10 minut na teplém místě.
Přidejte vejce, rozpuštěné máslo a směs vlijte do větší mísy s moukou, kterou předem smíchejte se špetkou soli. Z ingrediencí vytvořte těsto, zakryjte ho a nechte 20 minut kynout v teple.
Tip: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě za občasného promíchání. Před dalším použitím ho nechte vychladnout.
Těsto následně promíchejte a nechte ho kynout ještě 1 hodinu. Poté z něj odebírejte množství o velikosti 2 lžic, z kterého postupně vytvořte bochánky.
Kousky těsta ponořte do rozpuštěného másla a pak je obalte ve směsi cukru se skořicí. Bochánky vyskládejte do pekáčku vyloženého pečicím papírem, zakryjte je a nechte kynout ještě 30 minut.
Pochoutku poté pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 30 minut. Ještě horké skořicové bochánky bez hnětení potřete směsí smetanového sýra, změklého másla a moučkového cukru.
Po vychladnutí moučník podávejte dle potřeby.
Poznámka: Díky nižší teplotě budou bochánky lépe stravitelné. Než je zkonzumujete, uchovávejte je ve vzduchotěsném obalu, aby nevysychaly.
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Zdroj receptu: Liza’s Delicious recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato