Zapomeňte na pečivo k večeři. Češky objevily švédskou večeři z 1 hrnce, po které jde pas dolů a člověk nemá hlad

Krajíc chleba se sýrem, rohlík s pomazánkou nebo pár obložených chlebíčků. Tak vypadá večeře v mnoha českých domácnostech a hlad se po ní často hlásí dřív, než přijde čas jít spát. Ve Švédsku mají na večer po staletí jiný recept, který se vaří v jediném hrnci a zasytí na dlouho. Má pár vlastností, kvůli kterým stojí za vyzkoušení i u nás.
Čtvrtek patří hrachu
Řeč je o ärtsoppě, husté polévce ze žlutého hrachu. Švédové si ji tradičně spojují se čtvrtkem a ten zvyk drží dodnes.
Podle nejrozšířenějšího výkladu sahá čtvrteční hrachovka do středověku, kdy Švédové ještě patřili ke katolické církvi. Kdo měl před sebou páteční půst, chtěl se večer předtím najíst do zásoby. Sušený hrách vydržel ve spíži dlouho a polévka z něj patřila k tomu nejvydatnějšímu, co tehdy mohlo přijít na stůl.
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Mezi její velké příznivce patřil dramatik August Strindberg, podle kterého šlo o jídlo hodné bohů. Tenké palačinky s marmeládou, které dnes po hrachovce obvykle přicházejí na stůl jako dezert, přibyly ke čtvrteční večeři teprve v novější době.
Proč po hrachovce člověk dlouho nevyhládne
Žlutý hrách nabízí kombinaci, která se na večer hodí: spoustu bílkovin a vlákniny. Jídlo bohaté na vlákninu dává delší pocit plného břicha, a tak večer méně láká sáhnout po něčem dalším. Energie z luštěnin se navíc uvolňuje pozvolna, takže sytost neopadne hned po jídle. K tomu tělo dostane železo, hořčík, draslík a vitaminy skupiny B.
Švédský státní Úřad pro potraviny (Livsmedelsverket) ve svých výživových radách přímo zmiňuje ärtsoppu jako domácí klasiku mezi sytými polévkami. Luštěninám obecně přisuzuje v jídelníčku významné místo.
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Kdo sní k večeři rohlík z bílé mouky, má hladinu cukru v krvi rozkolísanější a hlad se ozve dřív než po misce luštěnin.
Jak je to s tím pasem
Že by po jedné večeři ubyly centimetry, čekat nelze. Luštěniny ale mají slušně podložený vliv na váhu. Tým vědců z nemocnice St. Michael’s v Torontu, ke kterému patřil Russell de Souza, v roce 2016 v odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition vyhodnotil 21 klinických studií s 940 účastníky.
Lidé, kteří si do jídelníčku přidali zhruba 130 gramů luštěnin denně, přibližně za šest týdnů shodili o 0,34 kilogramu víc než ti, kteří je nejedli. Účinek se ukázal i ve studiích, ve kterých lidé jinak kalorie neomezovali. Výsledek je skromný. Autoři za důležitější považují, že by luštěniny mohly pomoci shozená kila znovu nenabrat, to ale musí potvrdit další výzkum. Podle de Souzy většina pokusů o hubnutí selže a svůj podíl na tom může mít právě hlad.
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Českým kuchařkám nebude postup cizí, protože hrách má i u nás dlouhou tradici v podobě hrachové kaše nebo šouletu. Do švédského hrnce patří:
půlený žlutý hrách, cibule, voda nebo vývar, kousek uzeného vepřového.
Kdo maso nejí, uvaří bezmasou variantu, kterou Švédové znají také. Z koření se hodí majoránka, tymián a pepř.
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Půlený hrách není nutné předem namáčet. Změkne zhruba za půl hodiny až hodinu a polévka pak zůstane hustá a krémová. Ke stolu patří hořčice a dochucuje se jí až v talíři, každý podle sebe.
Půlený hrách se nemusí namáčet a v hrnci změkne zhruba za půl hodiny až hodinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když hrách nadýmá
Luštěniny mají pověst jídla, po kterém se břicho nafoukne. Kdo hrách běžně nejí, ať začne menší miskou a porci postupně zvětšuje. Střeva si na pravidelnou dávku luštěnin přivyknou a nadýmání pak bývá mírnější.
Pokud se pro namáčení přece jen rozhodnete, vařte hrách v čerstvé vodě. Část cukrů, ze kterých ve střevech vznikají plyny, se při namáčení rozpustí a odejde s první vodou. Do hrnce se vyplatí přidat i kmín nebo saturejku. Kdo má citlivé trávení nebo upravuje jídelníček ze zdravotních důvodů, měl by se poradit se svým lékařem.
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Zdroje: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/kostrad-vuxna/bonor-arter-och-linser/, https://www.medicalnewstoday.com/articles/308522, https://speciality.medicaldialogues.in/eating-beans-peas-chickpeas-or-lentils-may-help-lose-weight-and-keep-it-off, https://www.denik.cz/gastronomie/hrach-kase-hubnuti.html, https://www.newstream.cz/enjoy/biohacking-lusteniny-pomohou-i-s-metabolickym-syndromem-pozor-ale-na-jejich-zpracovani, https://www.1177.se/liv–halsa/ata-for-att-ma-bra/att-ata-vegetariskt/, https://nordstjernan.com/news/food/9798, https://true-north-kitchen.com/quick-and-easy-swedish-pea-soup-with-ham-artsoppa/, https://www.americanswedish.org/sites/default/files/PR/2016.01_Pea_Soup_PR_2016.pdf, https://skjalden.com/artsoppa/, https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rtsoppa