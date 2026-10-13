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Zapomeňte na paličku. Při klepání masa nadělá víc škody než užitku

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Dennívýzva
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Naklepávání řízků, při němž se tlukot paličky mnohdy line až přes vaši zeď k sousedům, není dnes už tolik populární. Šéfkuchaři používají v kuchyni raději jednoduchý trik, který ale funguje nejen v bistrech na ulici.
Maso

Maso

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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