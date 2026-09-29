Zapomeňte na obyčejnou sekanou a vyzkoušejte tuto staročeskou sekaninu podle tradičního receptu – doslova se rozplývá na jazyku

Představte si moment, kdy vytáhnete z trouby rozpálený pekáč. Vzduchem se okamžitě rozline omamná vůně pečeného masa, aromatické majoránky a česneku, která spolehlivě přivábí k stolu všechny členy domácnosti. Povrch má zlatavou, křupavou kůrku, ale pod ní se skrývá neuvěřitelně vláčné, šťavnaté a voňavé jádro. Staročeská sekanina z mletého masa není jen tak obyčejným všedním jídlem – je to poctivý gastronomický symbol rodinné pohody, který dokáže proměnit i obyčejné poledne ve slavnostní zážitek. Pokud jste nad touto klasikou někdy zlomili hůl kvůli neblaze proslulým školním jídelnám, je načase dát jí druhou šanci a vrátit jí čest, kterou si nepochybně zaslouží.
Historie tohoto pokrmu vás možná překvapí. Sekaná totiž v minulosti rozhodně nebyla levným jídlem pro chudé. V dobách středověku a raného novověku se připravovala výhradně na šlechtických sídlech a v bohatých měšťanských domách. Důvod byl prostý: maso se muselo sekat ručně pomocí těžkých sekáčků na droboulinké kousky, což vyžadovalo spoustu fyzické síly a času. Na panských stolech se objevovaly varianty z divočiny, telecího či dokonce drůbežího masa, často doplněné o exotické koření, sušené ovoce nebo ořechy. Teprve vynález mechanického mlýnku na maso v 19. století demokratizoval tento pokrm a uvolnil mu cestu do lidových kuchyní, kde zdomácněla kombinace vepřového a hovězího masa s bůčkem pro dokonalou šťavnatost.
Velkou předností staročeské sekaniny je její variabilita. Zákazníkovi či rodině můžete pokrm snadno přizpůsobit podle sezóny a chuti. Tradiční základ z mletého masa a bůčku lze osvěžit například hrstí čerstvých nasekaných bylinek, jako je petrželka, libeček nebo tymián. Pokud máte rádi překvapení na řezu, skvěle funguje zabalení natvrdo uvařených vajec, párečku nebo proužků mozaikové zeleniny do středu masové směsi. Pro intenzivnější divokou chuť lze část vepřového nahradit mletou zvěřinou a do základu přidat špetku mletého jalovce. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv obměnu, sekanina podávaná s nadýchanou bramborovou kaší a kyselou okurkou zůstává nedotknutelnou srdcovou záležitostí.
Oba druhy masa a cibuli pomelte a vložte do větší mísy. Přidejte rozemletou housku a nadrobno nakrájený bůček.
Poznámka: Housku předem namočte do mléka asi na 5 minut.
Do mísy přidejte prolisovaný česnek, vejce, směs ochuťte solí, pepřem, majoránkou a vlijte do ní vývar. Ingredience důkladně zamíchejte a rozprostřete je do pekáče vymazaného sádlem.
Tip: Pokud se vám zdá směs příliš hustá, můžete ji naředit dalším vývarem. Je-li to nutné, pokrm dochuťte ještě trochou soli a pepře.
Staročeskou sekaninu následně pečte při 170 °C po dobu 55 minut. Asi 10 minut ji nechte odpočívat a pak ji servírujte dle potřeby.
Tip: K sekanině se skvěle hodí brambory a zeleninový salát.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato