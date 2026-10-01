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Zapomeňte na obyčejné suché buchty a vyzkoušejte tento luxusní tvarohový koláč – u nás mizí rychlostí blesku

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Milovníci jemných těst, lahodných náplní a křupavých posypek si s tímto receptem přijdou na své. Tvarohový koláč se strouhanou drobenkou voní a chutná božsky.
Zapomeňte na obyčejné suché buchty a vyzkoušejte tento luxusní tvarohový koláč – u nás mizí rychlostí blesku

Zapomeňte na obyčejné suché buchty a vyzkoušejte tento luxusní tvarohový koláč – u nás mizí rychlostí blesku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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