Zapomeňte na obyčejné suché buchty a vyzkoušejte tento luxusní tvarohový koláč – u nás mizí rychlostí blesku

Představte si dokonalé spojení dvou úžasných světů – křehkého, dozlatova upečeného těsta a neuvěřitelně sametové tvarohové náplně, která se vám doslova rozplyne na jazyku. Když z trouby vytáhnete tento nadýchaný skvost, provoní váš domov hřejivá vůně vanilky a osvěžující citronové kůry. Na první pohled vás okouzlí jeho hravá struktura: spodní vláčná vrstva spolehlivě drží bohatou peřinku z poctivého tvarohu a zakysané smetany, zatímco na samotném vrcholu trůní nebesky křupavá strouhaná posypka. Tvarohový koláč se strouhanou drobenkou představuje ryzí eleganci v českém pečení. Je to přesně ten typ moučníku, který povznese nedělní odpolední kávu na slavnostní zážitek, spolehlivě okouzlí každou vzácnou návštěvu a děti potěší jako sladká odměna po náročném dni.
Technika strouhání ztuhlého či zmrazeného těsta má v české a středoevropské kulinářské tradici své pevné a dlouholeté místo. Vznikla jako geniální a nápaditá alternativa ke klasické ručně žmolkované drobence nebo pracnému vyvalování mřížek. V domácích kuchařkách se tento typ pečení proslavil především pod zlidovělými názvy jako „strouhaný tvarohový koláč“ nebo „černobílý strouhaný koláč“. Hospodyňky si tuto metodu okamžitě zamilovaly pro její praktičnost – strouhané těsto totiž vytvoří na povrchu lehkou, nadýchanou strukturu, která během pečení chrání jemný tvarohový krém před vysušením a zaručuje dokonale šťavnatý výsledek.
Báječná tvárnost tohoto koláče vám dává obrovský prostor pro vlastní kulinářskou fantazii. Do bohaté tvarohové náplně můžete pro obzvláštnění přimíchat hrst šťavnatých rozinek namočených v rumu, čerstvé borůvky nebo strouhaná jablka se skořicí. Pokud milujete výraznější kontrasty, stačí do strouhané části těsta přidat trošku kvalitního kakaa, čímž získáte nádherný vizuální i chuťový efekt.
Začněte s přípravou těsta. Vejce vyšlehejte se solí, cukrem a olejem do světlé pěny.
Tip: Místo oleje můžete použít rozpuštěné máslo, které nechte před použitím vychladnout.
Do vzniklé směsi vmíchejte hladkou mouku s kypřicím práškem do pečiva a vytvořte těsto, z kterého odeberte ⅓ jeho množství.
Poznámka: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Menší část těsta zabalte do sáčku a vložte ho do mrazáku. Větší část těsta pak rozprostřete do dortového ráfku vyloženého pečicím papírem.
Poznámka: Asi 2 cm těsta by měly pokrývat i spodní část stěn formy.
Těsto vložte do lednice a pokračujte s přípravou náplně. V samostatné míse smíchejte tvaroh, cukr, zakysanou smetanu, vejce, kukuřičný škrob, vanilkový cukr a citronovou kůru.
Směs rozmixujte pomocí tyčového mixéru a poté ji naneste na vychlazené těsto v dortovém ráfku. Tvarohovou náplň posypte nastrouhaným těstem z mrazáku a dezert pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 40–45 minut.
Tvarohový koláč se strouhanou drobenkou nechte vychladnout a poté ho servírujte nakrájený na kousky.
Tip: Díky nižší teplotě bude pochoutka lépe stravitelná.
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Zdroj receptu: Kateryna Tarasenko
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato