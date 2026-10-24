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Zapomeňte na nudnou klasiku a vyzkoušejte tyto řízky v cibulovém těstíčku. Ušetříte si polovinu práce a chuťově jsou o 100 % lepší

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Kuřecí řízek dostane v cibulovém těstíčku úplně jiný charakter. Povrch krásně křupne, uvnitř zůstane maso šťavnaté a cibule dodá příjemně výraznou chuť.
Zapomeňte na nudnou klasiku a vyzkoušejte tyto řízky v cibulovém těstíčku. Ušetříte si polovinu práce a chuťově jsou o 100 % lepší

Zapomeňte na nudnou klasiku a vyzkoušejte tyto řízky v cibulovém těstíčku. Ušetříte si polovinu práce a chuťově jsou o 100 % lepší

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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