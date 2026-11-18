Vůně čerstvě upečeného cukroví k prosincovým svátkům neodmyslitelně patří, avšak jen málokterý kousek v sobě snoubí takovou sofistikovanost jako právě jemná mokka kolečka. Tento tradiční sváteční dezert v sobě dokonale mísí křehkost máslového těsta, hluboký tón poctivého kakaa a nezaměnitelný šarm pravé kávy. Původně šlo o výsadu honosných kavárenských salonů, odkud si tato delikatesa našla cestu až do našich domovů.
Ačkoliv jde o sváteční pochoutku, při rozumné míře si můžete vychutnat i její nečekané benefity. Kvalitní hořká čokoláda a pravá káva jsou bohaté na silné antioxidanty, které chrání buňky před oxidačním stresem a podporují dobrou náladu i kognitivní funkce. Navíc kofein a kakao přirozeně povzbudí organismus během chladných zimních dnů. Abychom vám pomohli udržet přehled o energetickém příjmu, počítejte s tím, že jeden poctivý kousek tohoto svátečního cukroví (cca 25 g) obsahuje přibližně 135 kcal.
Při přípravě tohoto receptu se nebojte experimentovat a přizpůsobit si ho svým chutím. Pokud preferujete intenzivnější chuť, nahraďte část kakaa lžící nadrcených espresso zrn, nebo místo klasického kávového krému vyzkoušejte variantu s přídavkem jemného likéru, jako je Baileys, který dodá náplni neodolatelný šmrnc. Vynikající obměnou je rovněž obalení okrajů naplněného cukroví v pražených mandlích nebo oříšcích, čímž získáte další zajímavou texturu a lahodný rozměr.
Máslo vyšlehejte s vanilkovým i moučkovým cukrem a kakaovým práškem. Do směsi vešlehejte vaječné žloutky, a jakmile se ingredience propojí, přidejte prosetou mouku se špetkou soli.
Ze vzniklého těsta vytvořte 2 pláty o tloušťce asi 2 cm, které zabalte do potravinové fólie a položte na chladné místo, kde je nechte 90 minut odpočívat.
Poté z obou těst vyválejte pláty o tloušťce 0,4 cm, z kterých vykrojte kolečka o průměru asi 4 cm. Ta následně vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Tip: Z plátů vykrojte sudý počet koleček.
Cukroví pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 8–10 minut.
Poznámka: Uvedená doba pečení je pouze orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby.
Pokračujte s přípravou krému. Změklé máslo šlehejte s moučkovým cukrem 2–3 minuty. Jakmile získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj instantní kávu a poté rozpuštěnou čokoládu.
Tip: Kávu připravíte smícháním 2 lžiček instantní kávy se lžící horké vody. Kávu následně sceďte a před použitím ji nechte vychladnout. Čokoládu rozpustíte ve vodní lázni nebo mikrovlnce asi za minutu.
Připraveným krémem pokryjte polovinu celkového množství upečených a vychladlých koleček a zakryjte ho druhou půlkou koleček.
Poznámka: Aplikaci krémů vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Cukroví vložte na 30 minut do lednice a mezitím připravte polevu. Instantní kávu rozpusťte v horké vodě a poté ji vlijte do mísy s moučkovým cukrem. Ingredience mícháním spojte a do vzniklé polevy ponořte vychlazená kolečka.
Všechna Mokka kolečka ozdobte kávovým zrnkem v čokoládě a po zaschnutí je servírujte dle potřeby.
Poznámka: Cukroví skladujte ve vzduchotěsném obalu v lednici. Takto vydrží až 3 týdny.
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Zdroj receptu: Hanuma kocht – Hanumina kuhinja
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato