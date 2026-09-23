Zapomeňte na nudle – tyto krupicové knedlíčky podle mé prababičky chutnají 100krát líp. Z 1 várky udělám poctivých 16 kusůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zapomeňte na nudle – tyto krupicové knedlíčky podle mé prababičky chutnají 100krát líp. Z 1 várky udělám poctivých 16 kusů
Křehké těsto, voňavá ovocná marmeláda a jemná máslová chuť. Domácí croissanty jsou ideální ke kávě i čaji.
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