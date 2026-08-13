Zapomeňte na nakládání i sůl. Maso zůstane šťavnaté díky 1 kroku, který dělá každý řezník

Někdo maso přes noc koupe v marinádě, jiný sází na tajnou směs koření a pořádnou dávku soli. A stejně z pánve vytáhne suchý kus, který připomíná gumu. Kuchaři i řezníci přitom vědí, že o šťavnatosti rozhoduje něco úplně jiného. A nestojí to ani korunu, ani minutu práce navíc.
Celé tajemství se skrývá v posledních minutách
Zásadní krok přijde ve chvíli, kdy máte pocit, že je hotovo. Jakmile maso sundáte z pánve, grilu nebo vytáhnete z trouby, nechte ho chvíli na pokoji. Právě tenhle odpočinek dělá ze suchého sousta šťavnatý plátek. Zkušený řezník nebo kuchař ho zařadí automaticky, protože ví, že bez něj přijde o půlku šťávy hned při prvním zakrojení.
Když do horkého masa říznete okamžitě, tekutina se rozteče po prkénku. Pár minut klidu to změní. Šťáva, kterou teplo vyhnalo ke středu, se stihne vrátit a rozprostřít po celém kusu.
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Během pečení se svalová vlákna stáhnou a vytlačí šťávu směrem dovnitř. Horké maso je vlastně pod tlakem. Když ho necháte odležet, vlákna povolí a tekutina se vsákne zpátky do celého objemu. Na talíři pak máte maso vláčné od kraje až po střed.
Roli hraje i teplota. Maso se totiž nepřestane péct ve chvíli, kdy ho odstavíte. Vnitřek se ještě několik minut dopéká zbytkovým teplem. Právě proto zkušení kuchaři stahují maso o něco dřív, než dosáhne kýžené propečenosti. Zbytek dožene samo během odpočinku.
Kolik minut stačí
Doba klidu se řídí velikostí kusu. Tenké kousky jako smažený řízek nebo minutka jsou hotové za dvě až pět minut. Silnější steaky, roštěná nebo větší kus na pečení potřebují deset až dvacet minut a u opravdu mohutných kusů klidně počkejte půl hodiny.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Velikost masa Doba odpočinku Tenké plátky (smažený řízek, minutka) 2 až 5 minut Silnější steaky, roštěná, větší pečeně 10 až 20 minut Opravdu velké kusy až půl hodiny
Dobrá pomůcka zní jednoduše: čím větší kus, tím delší pauza. Přehnat se to skoro nedá, protože maso uvnitř zůstává dlouho teplé. Uspěchané krájení naopak pokazí i perfektně upečený steak.
Sůl i marináda umí uškodit
Teď k tomu, co slibuje titulek. Sůl nasypaná na maso před pečením z něj vytáhne vodu. Povrch zvlhne, hůř se opeče a část šťávy skončí na dně pánve. Proto řezníci kvalitní kus solí až po dokončení, nebo těsně předtím, než ho položí na rozpálenou plotnu.
Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder Sůl nasypaná na maso dlouho před pečením z něj vytáhne vodu a povrch se pak hůř opeče. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně je to s marinádou. Vyzrálé, tukem prorostlé maso má výraznou chuť samo o sobě a nakládání ji spíš překryje. Marináda dává smysl hlavně u libového masa bez mramorování, které by jinak snadno vyschlo. U dobrého steaku ji zkušený kuchař vynechá a nechá vyniknout chuť suroviny.
Detaily, na kterých záleží
Při odpočinku a následném krájení se vyplatí držet pár zásad:
Hotový kus odložte na nahřátý talíř nebo dřevěnou desku a jen zlehka ho přikryjte alobalem. Alobal ale nechte volný. Když ho utáhnete, zadržená pára rozmáčí opečený povrch. Do masa mezitím nepíchejte vidličkou, každý vpich znamená únik šťávy. Krájejte ho až úplně nakonec, a to napříč vlákny, bude tak křehčí. Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně
Vyplatí se myslet i na start. Maso vyndané rovnou z ledničky dostane na pánvi teplotní šok a spíš ztvrdne. „Gril se příliš nezchladí a maso nedostane teplotní šok,“ popsal pro Apetit šéfkuchař Jan Punčochář, proč hovězí vyndává z lednice s dostatečným předstihem a nechá ho ohřát na pokojovou teplotu. Kvalitní surovina, dobře rozpálená pánev a pár minut klidu na závěr pak zařídí zbytek.
Zdroje: https://www.grilykrby.cz/otazky-a-odpovedi/mohu-grilovane-maso-porcovat-hned-nebo-je-lepsi-ho-nechat-odpocinout, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-upect-stavnaty-steak/, https://magazin.recepty.cz/clanky/stavnaty-steak-nejdulezitejsi-jsou-vyber-masa-a-spravne-ulezeni-114.html, https://www.bidfood.cz/o-nas/novinky/spravna-priprava-steaku-ve-3-krocich, https://www.apetitonline.cz/lide-jidlo/hovezi-steak-vysoka-rostena-s-pestem-na-grilu-jan-puncochar, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-znamena-nechat-maso-po-tepelne-uprave-odpocinout/