Zapomeňte na mrazák. Největšího žrouta energie mají Češi zapnutého ve dne i v noci, i když je to zbytečné

Chladnička versus koupelna
Moderní úsporná chladnička třídy A spotřebuje za celý rok přibližně 108 kWh elektrické energie. Kombinace chladničky s mrazákem ve třídě D se pohybuje v rozmezí 207 až 257 kWh. Přitom běží nepřetržitě 365 dní v roce a hlídá vaše potraviny.
Teď si vedle ní postavme předmět, který nic nechladí, nic nevaří a nikdo si ho nevšímá. Jen tiše hřeje a v koupelně voní teplým prádlem. Jeho příkon se pohybuje od 100 W do 1 000 W podle velikosti tělesa.
Nejslabší varianta o výkonu 100 W, která by běžela bez přestávky, by za rok spotřebovala 876 kWh. To je více než čtyřnásobek spotřeby kombinované chladničky. Tušíte už, o jaký předmět jde?
Proč topná tyč nikdy nespí
Topná tyč bez externího regulátoru nebo termostatu hřeje zcela neomezeně. Neumí vyhodnotit teplotu v místnosti a řídí se jen vlastní bezpečnostní pojistkou. Ta těleso odstaví až při teplotě kolem 85 °C.
Jakmile teplota klesne na přibližně 55 °C, pojistka tyč znovu sepne. Zařízení tak v podstatě neustále odebírá plný příkon. Jde o přímotopné těleso, které přemění veškerou odebranou elektřinu na teplo.
Je to elektrický koupelnový žebřík
Ano, řeč je o elektrickém koupelnovém žebříku. Pokud ho lidé nechávají zapojený nonstop jako pasivní věšák na ručníky, spálí za rok výrazně více energie než chladnička. Podle energetických poradců ČEZ a specialistů na vytápění je důvod jednoduchý: žádný časový spínač, žádný termostat.
U tělesa s příkonem 200 W při nepřetržitém provozu vyskočí roční spotřeba na 1 752 kWh. Z nepatrného doplňku se tak rázem stává velká zátěž pro rodinný rozpočet.
Žebřík s příkonem 200 W zapojený do zásuvky 24 hodin denně po celý rok spotřebuje 1 752 kWh. Při hypotetické ceně 6 Kč/kWh to znamená roční náklad 10 512 Kč.
Mezi zásuvku a žebřík ale stačí zapojit obyčejný časový spínač nastavený na provoz hodinu ráno a hodinu večer. Roční spotřeba klesne na 146 kWh a náklad na pouhých 876 Kč. Úspora činí 9 636 Kč ročně a spínač vyjde na stokoruny.
Kdo je skutečný král spotřeby
I když je zapomenutý žebřík největším skrytým žroutem mezi drobnými koupelnovými spotřebiči, největšími spotřebiteli zůstávají elektrické bojlery (cca 1 500 až 2 500 kWh ročně) a přímotopy či elektrokotle (3 000 až 10 000 a více kWh ročně).
Elektrický žebřík je však žroutem naprosto zbytečným, protože nemusí jet nepřetržitě celý den. Zapínejte ho jen v hodinách, kdy to má opravdu smysl, a ušetříte nemalé peníze.
Zdroje článku: centrum.cz, dumazahrada.cz/, drevostavitel.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová