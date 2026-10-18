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Zapomeňte na mrazák. Největšího žrouta energie mají Češi zapnutého ve dne i v noci, i když je to zbytečné

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Nenápadný kus kovu v koupelně se tváří nevinně. Roční vyúčtování ale může nemile překvapit, aniž byste tušili, co za tou vysokou částkou vlastně stojí.
Zapomeňte na mrazák. Největšího žrouta energie mají Češi zapnutého ve dne i v noci, i když je to zbytečné

Zapomeňte na mrazák. Největšího žrouta energie mají Češi zapnutého ve dne i v noci, i když je to zbytečné

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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