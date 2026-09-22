Zapomeňte na motorové pily i lesní chaty. Nový krvavý horor kombinuje Spielberga s obří vraždící kostrou

Máte rádi horory? A už jste někdy četli hororový
komiks? Do kin i na obrazovky míří nejrůznější monstra, sérioví vrazi a psychopati, ale jeden z nejpodivnějších přírůstků najdete zatím pouze na papíře. Nová pětidílná komiksová série 12-Foot Skeleton totiž staví celý svůj příběh kolem obří halloweenské dekorace, kterou není nic jiného než dvanáct stop vysoká kostra. A podle prvních ukázek to rozhodně nebude jen neškodná ozdoba kabinetu biologie.
Hororové komiksy nejsou žádnou novinkou. Své fanoušky si získaly zfilmované série jako Živí mrtví, Zámek a klíč nebo 30 dní dlouhá noc. Právě poslední jmenovaný projekt má s novinkou jednu zajímavou spojitost – Bena Templesmithe, komiksového výtvarníka a autora.
Kostra posedlá zlými silami. Co na to Spielberg?
Lola je ve škole nová a snaží se zapadnout. Jimmyho šikanují spolužáci i přesto, že má rakovinu. Oba patří mezi outsidery a
Halloween je pro ně příležitostí schovat se za masky a být někým jiným. Radost jim ale trošku překazí jedna drobnost. Po jejich sousedství se totiž začne prohánět obří kostra posedlá zlými silami. Lola náhodou zjistí, že její spojení s bytostí uvnitř kostry je mnohem silnější, než si kdy dokázala představit. Bude mít odvahu se tomu postavit?
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12-Foot Skeleton kombinuje atmosféru klasických filmů
Stevena Spielberga s krvavými a děsivými prvky slasherů z 80. let. Na jedné straně máme studenty, přátelství a rodinné problémy, na té druhé obří kostru, která se rozhodne vyrazit na lov. Zvláštní kombinace? Nechme se překvapit! Foto: Ignition Press / Graphic Policy Autoři nejsou žádní nováčci
Na projektu se podílejí Tim Seeley, Aaron Campbell a Ben Templesmith. Seeley má za sebou hororovou sérii Hack/Slash. Campbell pracoval mimo jiné na Hellblazerovi, jehož hlavním hrdinou je
John Constantine, kterého můžete znát i z jeho filmové verze. Templesmith je známý především díky titulu 30 dní dlouhá noc. Zfilmovaná verze dorazila na plátna v roce 2007 s Joshem Hartnettem v hlavní roli.
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Právě Templesmith se stará také o kresbu a obálky. A podle prvních zveřejněných ukázek se rozhodně nedrží zpátky. Kostra působí groteskně, ale zároveň má přesně ten nepříjemný vzhled, který vás donutí přemýšlet, jestli byste ji chtěli mít před domem.
Inspirace z amerického řetězce dorazí v říjnu
Obří halloweenské kostry se v posledních letech staly skutečným fenoménem. Nejznámější je The 12-Foot Skeleton, přezdívaný Skelly, který začal prodávat americký řetězec Home Depot. Dvanáct stop vysoká dekorace se během několika let stala internetovým hitem a lidé si začali pořizovat obří kostry před své domy. Objevily se dokonce případy, kdy proti nim protestovala sdružení vlastníků domů, kterým se gigantická dekorace nezamlouvala. Komiks ale není oficiálně spojený s Home Depot ani s jejich produktem.
12-Foot Skeleton bude mít celkem 5 čísel a první z nich vyjde 14. října 2026, tedy ve chvíli, kdy se naplno rozjíždí halloweenská sezóna. Vydává ho společnost Ignition Press.
Zdroje: ScreenRant, Penguin Random House, The Home Depot