Zapomeňte na mikrovlnku. Kuchaři označili 1 nejlepší způsob, jak ohřát včerejší rýži bez vysušení

Zbytek rýže z předešlého dne skončí po pár vteřinách v mikrovlnce jako tvrdá, slepená hmota, která s nadýchanou přílohou z oběda nemá nic společného. Přitom stačí málo, aby chutnala skoro jako čerstvě uvařená. Zkušení kuchaři se shodují na jednom postupu, který rýži vrátí vláčnost. A mikrovlnná trouba to rozhodně není.
Proč rýže v lednici ztvrdne a vyschne
Za tvrdou rýži nemůže špatné vaření. Když příloha vychladne, škrob uvnitř zrn se přeskupí a rýže ztuhne. Zároveň ztrácí část vody, kterou měla po uvaření. Jakmile ji pak dáte do tepla bez jediné kapky navíc, vysuší se ještě víc a na talíři skončí jako suchá drť.
Mikrovlnná trouba má k tomu ještě jednu slabinu. Prohřívá nerovnoměrně, takže polovina porce se málem vaří a druhá zůstává vlažná. Právě proto z ní rýže málokdy vyjde tak, jak byste si přáli.
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Řešení je překvapivě jednoduché a kuchaři se na něm shodnou: rýži je nejlepší ohřát v páře.
Do hrnce dejte trochu vody a přiveďte ji k varu. Navrch položte sítko nebo cedník s rýží tak, aby se zrníčka hladiny nedotýkala, a přiklopte pokličkou. Pět až sedm minut stačí, aby byla rýže horká skrz naskrz.
Pára prohřeje přílohu pozvolna a rovnoměrně. Hlavně jí ale vrátí vláhu, o kterou v lednici přišla. Výsledkem je vláčná rýže, u které skoro nepoznáte, že nejde o čerstvou porci.
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Kvůli tomuto triku nemusíte shánět speciální parní hrnec. Stejný princip funguje i v obyčejném kastrolu nebo na pánvi. K rýži přidejte jednu až dvě lžíce vody, klidně i kousek másla, přiklopte pokličkou a nechte ji pozvolna prohřát na mírném plameni. Sem tam zamíchejte, ať se teplo dostane všude.
Voda se pod pokličkou promění v páru a udělá přesně to, co rýže potřebuje. Je to nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak suchou přílohu zachránit. Pokud přece jen sáhnete po mikrovlnce, rýži aspoň pokropte vodou a přikryjte, jinak vyschne úplně.
Důležitější než ohřev je, jak rýži skladujete
Ať přílohu ohřejete jakkoliv, mnohem větší pozor si dejte na to, co se s ní děje předtím. Ve vařené rýži přežívají spory bakterie Bacillus cereus, kterým neublíží ani var. Když rýže dlouho stojí v teple, bakterie se pomnoží a vytvoří látky, jež pozdějším ohřevem nezničíte. Klíčové je tedy hlavně to, jak dlouho příloha leží v pokojové teplotě, než ji znovu ohřejete.
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Zbylou rýži proto co nejrychleji zchlaďte a nejpozději do dvou hodin ji schovejte do lednice, ideálně v dobře uzavřené krabičce. Tam vydrží tři až čtyři dny. Ohřívejte vždycky jen tolik, kolik hned sníte, a porci pořádně prohřejte v celém objemu.
Rozhodující je, jak rychle zbylá rýže zchladne a skončí v uzavřené krabičce v lednici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jednu zásadu dodržujte za všech okolností: rýži ohřívejte jen jednou. Každé další zchlazení a nahřátí zvyšuje riziko, že se v ní bakterie rozjedou. Když ale přílohu uchováte správně, není důvod se ohřáté rýže bát. Jde spíš o selský rozum než o strašáka z internetu.
Zdroje: https://www.petitchef.cz/articles/jak-bezchybne-ohrat-ryzi-a-uz-nikdy-ji-nenechat-suchou-tvrdou-nebo-rozmocenou-aid-34663, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-ohrivat-ryzi-rady-a-tipy-k-setrnemu-ohrevu/, https://napady-navody.cz/jak-spravne-ohrivat-ryzi-nedelejte-castou-chybu/, https://www.jimejinak.cz/bakterie-v-ohrivane-ryzi-opravdu-je-tak-nebezpecna/, https://www.vitalia.cz/clanky/ohrivana-ryze-muze-zpusobit-otravu/, https://bezpecnostpotravin.cz/uchovavani-varene-ryze-po-delsi-dobu-muze-vest-k-otrave-z-potravin/