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Zapomeňte na malebnou idylku. Středověké město bylo hlučné a plné bahna i kouře

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Představa středověkého města s romantickými uličkami a útulnými domky patří spíš do světa pohádek. Skutečnost byla hlučná, zakouřená a zatížená neustálým strachem z ohně. Kdo tehdy žil za hradbami, nemíval klid, čistý vzduch ani na chvilku o samotě.
Zapomeňte na malebnou idylku. Středověké město bylo hlučné a plné bahna i kouře

Zapomeňte na malebnou idylku. Středověké město bylo hlučné a plné bahna i kouře

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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