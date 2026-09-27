Zapomeňte na lososa i pstruha. Nejlépe chrání mozek levný druh ryby, který mají v každém supermarketu

Proč si vybrat právě tuhle rybu
Zdravá strava nemusí znamenat drahé nákupy. Zatímco mnozí hledají zázračné potraviny v bio obchodech nebo u pultu s čerstvými rybami, přehlížejí nenápadného pomocníka, který čeká v regálu s konzervami. Makrela v konzervě patří mezi nejdostupnější zdroje omega-3 mastných kyselin, které dokážou výrazně podpořit funkce mozku i srdce.
Většina lidí automaticky sahá po tuňákovi. Ten má ale jeden zásadní problém – jako velký dravec kumuluje v těle větší množství rtuti. Makrela obecná je menší druh, který žije kratší život, a proto v jejím mase najdete výrazně méně toxických látek. Přitom vám dodá více biologicky aktivních omega-3 kyselin než tuňák.
A co cena? Plechovka kvalitní makrely vyjde často na polovinu toho, co zaplatíte za čerstvého lososa. Navíc ji můžete skladovat měsíce a mít ji po ruce kdykoli, když potřebujete rychlý a výživný pokrm.
Co všechno pro vás udělá
Pravidelná konzumace makrely přináší konkrétní zdravotní benefity, které potvrzují i výzkumy. Kyseliny EPA a DHA, které tvoří základ omega-3 spektra v této rybě, působí přímo na buněčné membrány v mozku i cévách. Díky tomu podporují paměť, koncentraci a pomáhají tlumit zánětlivé procesy v celém těle.
Pro kardiovaskulární systém je makrela doslova pojistkou proti civilizačním nemocem. Pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu a zároveň udržuje cévy pružné. Kdo ji jí pravidelně, má statisticky nižší riziko infarktu i cévní mozkové příhody.
Ale omega-3 nejsou všechno. Makrela je také vynikajícím zdrojem vitaminu D, který v našich zeměpisných šířkách často chybí, a vitaminu B12, který je nezbytný pro tvorbu červených krvinek a správnou funkci nervového systému. Obsahuje i selen – minerál, který chrání buňky před oxidačním stresem a posiluje imunitu.
Jak ji zařadit do jídelníčku
Nejjednodušší způsob? Rovnou z konzervy na celozrnný chléb. Stačí přidat pár kapek citronu, čerstvou zeleninu a máte hotový oběd plný živin. Makrela se skvěle hodí i do studených salátů – zkuste ji s rukolou, cherry rajčaty a olivovým olejem.
Pokud máte rádi teplá jídla, přidejte ji na konci vaření do těstovin nebo zapečte s vejci a zeleninou do omelety. Díky výraznější chuti dokáže oživit i nenápadné pokrmy. Funguje i jako základ pomazánky – rozmačkejte ji s tvarohem nebo jogurtem, přidejte bylinky a máte zdravou alternativu k průmyslovým nátirkám.
Důležité je nekombinovat ji s těžkými omáčkami nebo smaženými přílohami. Tím byste přišli o výhodu lehkého, ale výživného jídla.
Na co si dát pozor
Ne každá plechovka je stejná. Vždy kontrolujte složení. Ideální je makrela ve vlastní šťávě nebo v olivovém oleji – varianty v rajčatové omáčce nebo s přidaným cukrem mají často zbytečně vysoký obsah soli a dalších přídatných látek.
I když makrela obecná patří mezi bezpečné druhy s nízkým obsahem rtuti, existují i makrely královské, kterým byste se měli raději vyhnout – ty rtuť kumulují podobně jako tuňák. Při nákupu si proto ověřte, že jde skutečně o makrelu obecnou.
Intenzivní chuť a vůně nemusí vyhovovat každému. Pokud patříte mezi citlivější jedlíky, zkuste ji nejprve v menším množství a kombinujte s výraznějšími ingrediencemi, jako je citron, česnek nebo bylinky.
A nezapomínejte: makrela je skvělá součást pestré stravy, ale neměla by být vaším jediným zdrojem ryb. Střídejte ji s jinými druhy a udržíte si tak optimální přísun různých živin.
Zdroje článku: planeta.pl, foodprint.org, webmd.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková