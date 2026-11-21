Domácí pizza šneci se šunkou a sýrem jsou přesně tím pohoštěním, které se hodí, když se u jednoho stolu sejde více lidí. Představte si sobotní večer, děti sledují film, dospělí si povídají a na stole stojí talíř ještě teplých šneků. Nikdo nepotřebuje příbor a každý si může vzít další kousek. Podobné slané pečivo má jednu nevýhodu. Jakmile se do něj někdo pustí, většinou nezůstane ani drobeček.
Pizzové těsto má své kořeny v italské kuchyni, kde se tradičně připravuje z mouky, vody, droždí a soli. Právě jednoduché složení umožňuje, aby vynikla chuť náplně. Zatímco klasická neapolská pizza se peče při velmi vysokých teplotách a zůstává tenká uprostřed, těsto stočené do šneků vytvoří měkčí, nadýchané vrstvy. Okraje se při pečení příjemně opečou a uvnitř zůstane dostatek prostoru pro náplň.
Zajímavou roli v tomto receptu hraje cibule. Krátkým opečením na pánvi ztratí část své ostrosti a získá jemnější, nasládlou chuť, která dobře ladí se šunkou a rajčaty. Důležitý je také výběr sýra. Eidam se snadno rozpouští a má mírnou chuť, zatímco gouda dodá náplni výraznější charakter. Rajčatová omáčka by měla být dostatečně hustá, aby těsto zbytečně nepromáčela.
Pizza šneci chutnají nejlépe ještě vlažní, kdy je sýr krásně vláčný. Můžete je podávat s česnekovým nebo bylinkovým dipem, případně přidat misku čerstvé zeleniny. Náplň snadno obměníte podle toho, co máte doma. Místo šunky se hodí opečená slanina, část sýra můžete nahradit mozzarellou a milovníci výraznějších chutí ocení několik nakrájených oliv nebo špetku chilli. Vychladlé šneky si můžete zabalit také na výlet nebo jako svačinu do práce.
Do větší mísy nalijte vlažnou vodu, rozdrobte do ní čerstvé droždí a přidejte cukr. Promíchejte a nechte přibližně 5 minut stát, aby se droždí rozpustilo a začalo pracovat. Poté přisypte prosátou hladkou mouku, sůl a přilijte olivový olej.
Ze všech surovin vypracujte hladké a pružné těsto, které se nebude výrazně lepit na ruce. Hněťte přibližně 8–10 minut ručně nebo pomocí kuchyňského robotu s hnětacím hákem. Těsto vložte do mísy, přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě 60 minut kynout, dokud přibližně nezdvojnásobí svůj objem.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké půlměsíčky. Na pánvi rozehřejte olivový olej a cibuli opékejte přibližně 4–5 minut, dokud nezměkne a lehce nezesklovatí. Přidejte šunku nakrájenou na malé kostičky a společně opékejte další 1–2 minuty. Hotovou náplň odstavte a nechte vychladnout.
Tvrdý sýr nastrouhejte na hrubém struhadle a odložte stranou. V malé misce smíchejte rajčatový protlak s pikantním kečupem a prolisovaným česnekem. Přidejte sůl, pepř a špetku cukru. Pokud je omáčka příliš hustá, zřeďte ji 1–2 lžícemi vody, aby se dala snadno roztírat.
Vykynuté těsto přeneste na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte na 2 stejné části. Každou část rozválejte na obdélníkový plát silný přibližně 4–5 mm. Povrch potřete polovinou rajčatové omáčky a ponechte asi 2 cm volného okraje na delší straně těsta.
Na těsto rovnoměrně rozložte 1/2 vychladlé cibule se šunkou. Posypte 1/2 nastrouhaného sýra a nasekané bazalky. Plát pevně, ale bez zbytečného stlačování srolujte od delší strany a volný okraj lehce přitiskněte, aby se roláda nerozvíjela. Stejným způsobem připravte také druhou část těsta.
Rolády nakrájejte ostrým nožem na plátky silné přibližně 2 cm. Jednotlivé šneky položte řeznou stranou nahoru na plechy vyložené pečicím papírem a ponechte mezi nimi dostatek místa.
Tip: Pro snadnější krájení vložte připravené rolády na 15–20 minut do lednice. Těsto mírně zpevní, náplň nebude tolik vytékat a jednotliví šneci si lépe zachovají tvar.
Troubu předehřejte na 220 °C a plech se šneky vložte na střední úroveň. Pečte přibližně 13–15 minut, dokud těsto nezezlátne a sýr se nerozpustí. Pokud pečete oba plechy postupně, počítejte s celkovou dobou pečení 26–30 minut. Hotové šneky nechte několik minut odpočinout na plechu.
Upečené pizza šneky přendejte na servírovací talíř a podávejte nejlépe ještě vlažné. Doplnit je můžete česnekovým nebo bylinkovým dipem a čerstvou zeleninou. Pokud vám nějaké zůstanou, uložte je po vychladnutí do lednice a před dalším podáváním krátce prohřejte v troubě.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová