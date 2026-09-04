Zapomeňte na klasický obyčejný medovník – já ho vylepšila tímto krémem a výsledek nemůže být lepší. Rodina už jiný dezert nechce

Vrstvený medovník s pomerančovým krémem patří k dezertům, které potřebují trochu času, ale odmění se krásným řezem a výraznou medovou vůní. Tenké pláty se po odležení spojí s krémem a postupně změknou, takže se při krájení příjemně propojí. Pomeranč v krému přináší svěží tón, který sladkost medovníku trochu odlehčí.
Medové moučníky mají v evropské domácí kuchyni dlouhou tradici a jejich podoba se liší podle země i rodinného receptu. Základem bývá těsto s medem, máslem a vejci, které se peče v tenkých vrstvách a potom se nechává odležet s náplní. Právě čas je u medovníku důležitou součástí výsledku. Čerstvé pláty bývají pevnější, zatímco po několika hodinách v chladu získají měkkost a poddajnost.
Med není jen sladidlo. Obsahuje také malé množství vitaminů, minerálních látek a dalších bioaktivních složek včetně antioxidantů, přičemž jejich množství se liší podle druhu medu a původu. Výrazně se proto liší i jeho barva, vůně a chuť. Do medovníku se hodí med s příjemnou, vyváženou chutí, který nepřebije jemnou pomerančovou vůni. Přesto je dobré pamatovat na to, že med je stejně jako cukr zdrojem jednoduchých cukrů a v dezertu zůstává především sladidlem.
Pomerančový krém dává tomuto medovníku trochu jiný charakter než klasické máslové nebo karamelové náplně. Citrusová chuť se dobře hodí k výraznému medu a zároveň dezert nepůsobí tak těžce. Nejlepší je proto nechat medovník dostatečně odležet v chladu, ideálně přes noc. Teprve potom se pláty zvláční, krém zpevní a při krájení vyniknou jednotlivé vrstvy.
Do kastrůlku dejte máslo, krupicový cukr a med. Za mírného zahřívání vše rozpusťte a za stálého míchání spojte do hladké směsi. Přidejte jedlou sodu, krátce promíchejte a směs odstavte, jakmile lehce ztmavne a začne pěnit.
Mouku nasypte do větší mísy a nechte medovou směs několik minut zchladnout. Přidejte vejce a vlažnou medovou směs a vypracujte měkké, hladké těsto. Pokud je příliš tuhé a špatně se spojuje, přidejte 1 lžíci zakysané smetany.
Těsto rozdělte na 4 stejné části. Každou část rozválejte mezi dvěma archy pečicího papíru na tenký plát o velikosti přibližně 25 × 35 cm. Snažte se, aby byly všechny pláty podobně silné, protože právě jejich rovnoměrná tloušťka je důležitá pro pěkný řez.
Každý plát pečte samostatně v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 12–14 minut. Jakmile povrch lehce zezlátne, vyjměte ho z trouby a nechte zcela vychladnout. Upečené pláty budou zpočátku pevnější, ale po spojení s krémem během odležení změknou.
Na krém nalijte do kastrůlku 450 ml mléka a přidejte pomerančovou kůru a pomerančovou šťávu. Ve zbývajících 50 ml studeného mléka rozmíchejte vanilkový pudink a dětskou krupičku. Směs vlijte do horkého mléka a za stálého míchání vařte, dokud nevznikne hustý krém.
Uvařený krém přendejte do mísy a jeho povrch zakryjte potravinářskou fólií, aby se nevytvořil škraloup. Nechte ho úplně vychladnout na pokojovou teplotu. Máslo musí mít při přípravě krému podobnou teplotu jako pudinkový základ, jinak by se mohl krém srazit.
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem do světlé a nadýchané konzistence. Po částech do něj zašlehávejte vychladlý pudinkový základ, dokud nevznikne hladký krém. Smetanu ke šlehání vyšlehejte zvlášť dotuha a opatrně ji stěrkou vmíchejte do krému.
První medový plát položte na podnos nebo rovnou plochu a potřete ho částí krému. Přikryjte druhým plátem a postup opakujte, dokud nespotřebujete všechny pláty a krém. Horní vrstvu uhlaďte a případné nerovnosti na okrajích můžete opatrně zarovnat ostrým nožem.
Pokud při zarovnávání odkrojíte kousky medových plátů, rozdrobte je najemno a použijte na posypání povrchu medovníku. Hotový dezert nechte nejprve asi 40 minut při pokojové teplotě, aby pláty začaly nasávat vlhkost z krému. Potom ho zakryjte a dejte alespoň na 8 hodin, ideálně přes noc do lednice.
Druhý den nechte medovník před krájením asi 10 minut při pokojové teplotě. Ostrým nožem ho nakrájejte na obdélníkové porce tak, aby v každém kousku byly vidět všechny vrstvy. Podávejte vychlazený.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová