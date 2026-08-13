Zapomeňte na klasickou majonézu a vyzkoušejte tento dresink, který promění obyčejný bramborový salát v absolutní pecku

Bramborový salát patří k receptům, které má doma každý trochu jiné. Někdo přísahá na větší množství okurek, jiný si bez něj neumí představit hrášek nebo domácí majonézu. A právě na tom je krásně vidět, že i známá klasika nabízí spoustu možností. Tentokrát jí svěží chuť dodává křenový dresink. Nepřebije ostatní suroviny, jen je nenápadně propojí a salátu dodá příjemný říz.
Právě proto mě baví hledat drobné změny, které známý recept posunou zase o kousek dál. Nemusí jít o žádnou velkou revoluci. Někdy úplně stačí vyměnit klasickou majonézu za lehčí dresink nebo přidat surovinu, která zvýrazní ostatní chutě. V tomto receptu tuhle roli skvěle zvládne křen. Nepřebije zeleninu ani šunku, jen jim dodá svěžest a příjemnou pikantnost.
Na první ochutnání možná ani nepoznáte, co je jinak. Jen si všimnete, že salát působí lehčeji a má svěží chuť, která láká k dalšímu soustu. O to se postará kombinace majonézy, řeckého jogurtu a křenu. Jogurt dresink zjemní, majonéza mu dodá krémovost a křen přinese lehkou pikantnost, díky které salát nepůsobí fádně.
Křen má v české kuchyni své pevné místo už po generace. Nejčastěji ho spojujeme s uzeným masem nebo vařeným hovězím, přitom skvěle funguje i ve studené kuchyni. Do tohoto receptu je nejlepší čerstvě nastrouhaný, protože má výraznější vůni i chuť. Pokud ho zrovna nemáte po ruce, dobře poslouží i kvalitní sterilovaný křen bez zbytečně dlouhého seznamu přísad.
Než salát přinesete na stůl, dopřejte mu několik hodin odpočinku v lednici. Chutě se krásně propojí, zelenina nasákne dresink a výsledek bude mnohem lepší než hned po zamíchání. Právě proto mnoho lidí tvrdí, že bramborový salát chutná nejlépe až druhý den. A podle zkušeností z rodinných oslav bývá tahle verze jednou z prvních misek, které zůstávají prázdné.
Brambory, mrkev, kořenovou petržel a celer důkladně omyjte. Zeleninu uvařte ve slupce nebo v páře doměkka, ale dejte pozor, aby se nerozvařila. Po uvaření ji nechte úplně vychladnout, oloupejte a nakrájejte na malé kostičky přibližně stejně velké jako hrášek.
Dušenou šunku nakrájejte na drobné kostičky. Sterilované okurky nechte dobře okapat a nakrájejte je stejně velké jako ostatní suroviny. Hrášek slijte a nechte krátce okapat, aby v salátu nezůstala přebytečná tekutina.
Do větší mísy dejte majonézu, řecký jogurt a křen. Dresink dobře promíchejte a podle chuti ho osolte a opepřete. Pokud používáte čerstvý křen, začněte menším množstvím a podle chuti můžete přidat ještě trochu navíc.
Do připraveného dresinku přidejte nakrájenou zeleninu, šunku, hrášek i okurky. Vše opatrně promíchejte, aby se zelenina nepolámala a každá kostka byla obalená dresinkem. Nakonec salát ochutnejte a podle potřeby dochuťte solí, pepřem nebo trochou křenu.
Mísu zakryjte a uložte alespoň na 4 hodiny do lednice, ideálně přes noc. Během odležení se chutě krásně propojí a salát získá plnější chuť. Před podáváním ho ještě jednou lehce promíchejte. Pokud se vám bude zdát příliš hustý, můžete přidat lžíci řeckého jogurtu.
Bramborový salát s křenovým dresinkem podávejte dobře vychlazený. Skvěle se hodí jako pohoštění pro návštěvu, k pečenému masu, řízkům nebo jako lehká samostatná večeře s čerstvým pečivem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová