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Zapomeňte na fritézy a papiňáky. Do módy se vrací český vynález, který v 50. letech dobyl celý svět

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Malá elektrická trouba s topnou spirálou ve víku. Vynález, který stál necelé dvě stovky korun a přežil nástup mikrovlnek i moderních fritéz. Dodnes se vyrábí a vyváží do zahraničí.
Zapomeňte na fritézy a papiňáky. Do módy se vrací český vynález, který v 50. letech dobyl celý svět

Zapomeňte na fritézy a papiňáky. Do módy se vrací český vynález, který v 50. letech dobyl celý svět

Zdroj: Jiri svoboda, Volné dílo, Wikimedia Commons
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