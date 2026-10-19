Zapomeňte na filé v trojobalu – tohle v sýrové peřině chutná božsky, je s ním minimum práce a v troubě je za pár minut

Pokud hledáte nápad na lehký, vyvážený a přitom mimořádně chutný oběd či večeři, zapečené rybí filé v sýrové peřině se zeleninou představuje naprostou trefu do černého.
Šťavnaté rybí maso se pod pokličkou ze sladkavé restované mrkve, cibulky a poctivé vrstvy rozpečeného sýra zakysanou smetanou nevysuší, ale zůstane úžasně křehké a plné chuti. Kombinace jemné mořské či sladkovodní ryby s výraznější sýrovou krustou vytváří na talíři dokonalou souhru textur. Je to přesně ten typ poctivého pokrmu, který si zaručeně zamilují i ti strávníci, kteří rybím specialitám v běžném jídelníčku jinak příliš neholdují.
Zapečení ryb s rozmanitými zeleninovými přílohami a sýrovou či smetanovou krustou má bohatou kulinářskou historii především v severní a střední Evropě. Zatímco přímořské národy historicky sázely skore na ryby v čisté přírodní úpravě, vnitrozemská kuchyně hledala způsoby, jak rybí maso zjemnit a doplnit o výživné lokální suroviny, jako je kořenová zelenina, zakysaná smetana a zralý sýr. Spojení sladkokyselé marinády se sójovou omáčkou a hořčicí navíc do tradičního zapékaného pokrmu vnáší moderní akcent, který podtrhne přirozenou chuť masa a dodá celému jídlu neobyčejný šmrnc.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho univerzálnost při výběru ingrediencí. Vedle klasické tresky či candáta můžete sáhnout po filetech z mořského vlka, jemném platýsovi nebo štikozubci. Zeleninovou vrstvu lze snadno obohatit o na plátky nakrájený pórek, jemně nastrouhaný celer či plátky žampionů orestované na másle. Pokud chcete sýrovou peřinu chuťově ještě více zvýraznit, skvěle funguje kombinace goudy s trochou pikantního čedaru nebo parmazánu. Pro lehkou svěžest pak stačí hotový pokrm při podávání ozdobit nasekanou petrželkou a pár kapkami citrónu.
Rybí filé smíchejte se sójovou omáčkou, hořčicí, olejem, solí, pepřem a mletou sladkou paprikou. Maso pak nechte 15–20 minut marinovat.
Poznámka: Použít můžete například candáta nebo tresku.
Mezitím připravte zeleninovou vrstvu. V pánvi s rozpáleným olejem a rozpuštěný máslem restujte na proužky nakrájenou cibuli 2–3 minuty.
Přidejte k ní oloupanou nastrouhanou mrkev a pokračujte v restování další 2 minuty. Do směsi vmíchejte nadrobno nakrájený česnek se solí a po 30 sekundách ji přendejte do misky, kde ji nechte chladnout.
Nyní připravte sýrovou vrstvu. Studenou vodu smíchejte s kukuřičným škrobem, který v ní nechte rozpustit. Přidejte zakysanou smetanu, hořčici, koření na ryby bez soli a špetku soli.
Do směsi vmíchejte nahrubo nastrouhaný sýr a důkladně ji promíchejte. Pokračujte s vrstvením pokrmu. Plech potřete olejem a pokryjte ho rybími filety.
Na maso naneste polovinu sýrové vrstvy, kterou pak pokryjte zeleninovou směsí. Pochoutku nakonec posypte nastrouhaným sýrem a pečte ho při 180 °C po dobu 20–25 minut.
Zapečené rybí filé v sýrové peřině nechte asi 10 minut odpočívat, aby si pokrm zachoval svůj tvar a nerozpadal se. Poté ho servírujte dle potřeby.
Poznámka: Pochoutku můžete připravit i bez sýra. V takovém případě se nechte vést jednoduchým postupem, který si prohlédněte níže ve videu.
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Zdroj receptu: Кухня Evelin
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato