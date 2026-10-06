Zapomeňte na drahé cukrárny – tyto strakaté Milka čokoládové řezy vypadají luxusně a chutnají ještě líp. Recept je opravdu snadný

Sladké pokušení, které v sobě snoubí sametovou jemnost, bohatou čokoládovou chuť a naprosto úchvatný vzhled. Strakaté Milka řezy představují dokonalý dezert pro všechny, kteří milují poctivé krémové moučníky, ale zároveň hledají něco vizuálně atraktivního. Tento dezert si získal obrovskou oblibu především díky nápaditému vrstvení – kontrast mezi kakaovým korpusem a nadýchanou náplní vytváří na řezu kouzelnou mozaiku, jež spolehlivě okouzlí každou návštěvu.
Inspirace pro tento ikonický moučník vychází z tradičních středoevropských pečených dortů a oblíbených čokoládových pochoutek. Spojení nadýchaného piškotového základu s lehkou jogurtovou složkou a poctivou čokoládou vzniklo jako odpověď na touhu po dezertech, které jsou sice chuťově bohaté, ale díky zakysaným mléčným výrobkům působí neuvěřitelně svěže. Právě hravý strakatý vzor evokuje známé čokoládové motivy a dělá z obyčejného pečení neobyčejný zážitek, do kterého se s oblibou zapojují i ti nejmenší členové rodiny.
Na tomto receptu je skvělá především jeho vysoká variabilita. Místo klasické hořké čokolády můžete do krému zapracovat bílou čokoládu s kapkou vanilkového extraktu, čímž získáte ještě jemnější chuťový profil. Pokud milujete ovocné tóny, stačí mezi jednotlivé krémové vrstvy ukrýt čerstvé maliny, plátky jahod nebo drobné borůvky. Pro dospělou verzi se zase nabízí lehké pokropení korpusu kávovým likérem či kapkou kávového sirupu. Výsledkem bude pokrm přesně podle vašich představ.
Vejce vyšlehejte se solí a klasickým i vanilkovým cukrem. Postupně přidejte mléko, olej a nakonec směs mouky, kakaa a kypřicího prášku do pečiva.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto vlijte do formy na pečení vyložené pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 20 minut.
Tip: Zda je těsto upečené, ověřte pomocí špejle, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou.
Po upečení korpus horizontálně rozkrojte na dva pláty a okraje dezertu seřízněte do rovna. Odřezky nevyhazujte, budete je potřebovat k závěrečnému zdobení dezertu.
Zatímco upečený korpus chladne, připravte krém. V misce smíchejte želatinu v prášku s vodou a směs nechte 10 minut reagovat. V další míse pak smíchejte jogurt s cukrem.
V samostatné míse vyšlehejte studenou smetanu dotuha a opatrně ji vmíchejte do směsi s jogurtem.
Poznámka: Jogurt by měl mít pokojovou teplotu.
Do směsi přidejte také rozpuštěnou želatinu a šleháním vše spojte.
Poznámka: Želatinu rozpustíte asi za 10 sekund v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni.
Ze vzniklého krému odeberte ⅓ množství, kterou odložte bokem. Do zbylého krému následně vyšlehejte rozpuštěnou hořkou čokoládu s cukrem.
Vzniklý tmavý krém poté rozdělte na polovinu a do jedné z nich vešlehejte cukr a rozpuštěnou hořkou čokoládu.
Tip: Čokoládu rozpustíte v mikrovlnce nebo vodní lázni asi za minutu.
Plát korpusu vložte do dortového ráfku a pokryjte ho polovinou krému s hořkou čokoládou. Pomocí lžíce na krému vytvořte hromádky z poloviny kakaového krému, mezi kterými nechte asi centimetrové rozestupy.
Do mezer mezi kakaovým krémem naneste polovinu světlého krému a postup ještě jednou opakujte s tím, že aplikaci krému s hořkou čokoládou vynecháte. Z něj udělejte poslední vrstvu dezertu.
Strakaté Milka řezy vložte na 3 hodiny do lednice, nejlépe je nechte chladit přes noc. Vychlazený dezert nakonec posypte rozdrcenými odřezky korpusu a podávejte ho nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato