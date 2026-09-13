Zapomeňte na cukrárny i pekárny. Vánočku upečete ze 4 surovin za 50 Kč

Sváteční vánočka z pekařství nebo cukrárny umí spolykat i několik set korun. Přitom stejnou vůni a chuť si přinesete domů za zlomek té ceny. Stačí pár obyčejných surovin, trocha trpělivosti a jedno volné odpoledne. A jako bonus budete přesně vědět, co v pečivu je.
Za vánočku z pekárny dáte i několik set korun
Ceny hotových vánoček vylétly nahoru. V cukrárnách a řemeslných pekárnách zaplatíte za jeden kus běžně 200 až 400 korun, u těch nejvyhlášenějších i podstatně víc. Řemeslné cukrárny navíc v posledních letech znovu zdražily, takže propast mezi hotovým a domácím pečivem se dál rozevírá. Levněji vyjdete v supermarketu, kde menší vánočku pořídíte kolem 40 až 50 korun. Háček je ovšem v tom, co za takovou nízkou cenu dostanete.
Základ tvoří jen čtyři suroviny
Klasická vánočka vypadá jako práce pro zkušeného pekaře, ale její těsto stojí na čtyřech pilířích. Potřebujete:
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Lžíci cukru, špetku soli a vejce na potření máte v kuchyni tak jako tak. Rozinky a mandle sice k vánočce tradičně patří, jsou to ale jen ozdoba. Když je vynecháte, upečete pravou vánočku i bez nich a ušetříte za nejdražší část nákupu.
Těsto na vánočku zaděláte z polohrubé mouky, mléka, čerstvého droždí a másla, mandle a rozinky jsou jen volitelná ozdoba. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě mandle, máslo a vejce totiž ženou cenu domácí vánočky nejvíc nahoru. Bohatě zdobený kus podle klasického receptu vyjde na suroviny kolem 90 až 120 korun. Odlehčená verze ze čtyř základních surovin se vejde zhruba do 50 korun, a to i s poctivým máslem.
Rozdíly v ceně přehledně shrnuje následující tabulka:
Vánočka Cena za kus Z cukrárny nebo řemeslné pekárny 200 až 400 korun Ze supermarketu kolem 40 až 50 korun Domácí bohatě zdobená kolem 90 až 120 korun Domácí ze čtyř surovin zhruba do 50 korun Levná koupená vánočka se té domácí nevyrovná Přečtěte si také: Kašlu na kupované koření. Namíchala jsem si směs na celý rok a vyšla mě na necelých 400 korun
Levná vánočka z regálu má ovšem svou daň. Vyrábí se tak, aby vyšla co nejlevněji a dlouho vydržela. Do těsta proto přijdou pomocné látky, které domácí recept vůbec nezná, a na etiketě bývají třeba barviva nebo konzervanty. Drahé máslo tu obvykle nahradí levnější tuk a čerstvá vejce vaječná melanž. Ani nápis máslová na obalu přitom není zárukou, protože skutečného másla v takovém kusu bývá jen mizivě málo. Doma naopak dáte do těsta pravé máslo a víte o každé přísadě, která se do vánočky dostane.
Jak vánočku upéct krok za krokem
Nejdřív si založte kvásek. Do vlažného mléka rozdrobte droždí, přisypte lžičku cukru a trochu mouky a nechte směs vzejít, dokud nezačne bublat. Mezitím smíchejte zbylou mouku se solí a přidejte změklé máslo. Vše spojte s kváskem a zbytkem mléka a vypracujte hladké, vláčné těsto. Přikryjte ho utěrkou a nechte v teple nakynout, ideálně na dvojnásobek objemu.
Vykynuté těsto rozdělte na čtyři stejné díly a z každého vyválejte váleček. Ze čtyř pramenů spleťte cop, konce pod vánočkou zastrčte a opatrně ji přesuňte na plech s pečicím papírem. Zkušenější pekaři pletou vánočku i ze šesti nebo devíti pramenů ve více vrstvách, pro začátek ale čtyři prameny bohatě stačí a pletenec se tak snadno nerozjede.
Přečtěte si také: 3 věci ve vaší lednici, na kterých je víc bakterií než na klice od dveří. Ta poslední vás dostane Na první domácí vánočku bohatě stačí jednoduchý cop, který dobře drží pohromadě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Než vánočku dáte péct, nechte ji na plechu ještě chvíli odpočinout, aby znovu nabrala objem. Do pletence pak na několika místech zapíchněte špejle, díky nimž si při pečení udrží tvar a nerozjede se do stran. Nakonec ji potřete rozšlehaným vejcem a pečte v troubě vyhřáté kolem 170 stupňů zhruba 40 minut dozlatova. Jestli je hotová, poznáte podle špejle zapíchnuté do těsta, která musí vyjít suchá.
Bez trpělivosti to nepůjde
Jednu věc vám čtyři suroviny nevykouzlí, a tou je čas. Těsto si žádá své, mezi zaděláním a vytažením z trouby klidně uběhnou tři až čtyři hodiny, z velké části samotným kynutím. Většinu té doby ale pracuje kvásek a trouba za vás, u hnětení a pletení strávíte jen chvíli a nepotřebujete k tomu žádnou cukrářskou zručnost. Když navíc vánočku upečete o den dřív, přes noc se rozleží a druhý den bude ještě vláčnější. Odměnou je čerstvá máslová vánočka bez náhražek za zlomek ceny, jakou byste nechali v cukrárně.
Zdroje: https://www.cenozrouti.cz/domaci-vanocka-cena/, https://www.toprecepty.cz/recept/44302-domaci-vanocka/, https://www.prozeny.cz/clanek/babicciny-recepty-upecte-letos-dokonalou-vanocku-ze-4-pramenu-11190, https://fresh.iprima.cz/tvarohova-vanocka-jednoduchy-recept-bez-kynuti-193525, https://magazin.recepty.cz/clanky/kolik-stoji-vanocka-spocitali-jsme-na-kolik-vas-vyjde-domaci-i-ta-z-cukrarny-nebo-supermarketu-2298.html