Zapomeňte na chleba s máslem. Češky objevily norskou snídani, po které jde pas dolů a hlad nepřijde až do oběda

Krajíc s máslem a k tomu hrnek kávy. Takhle u nás ráno snídá spousta lidí a v deset dopoledne už pátrá v kuchyňce, jestli tam někdo nenechal sušenky. Na severu Evropy vypadá ranní talíř jinak a jeho kouzlo je překvapivě obyčejné. Norský způsob snídaně stojí na jednoduchém principu, který dává smysl i odborníkům na výživu.
Máslo Norové neškrtají, rozhoduje vrstva navrch
Možná vás překvapí, že máslo z norského stolu nezmizelo. Norové ho na chléb běžně mažou jako podklad. Pak ale přijde to hlavní, čemu říkají pålegg. Tím slovem označují všechno, co se dá na krajíc namazat nebo položit.
Krajíc s máslem je sám o sobě hlavně dávka sacharidů a tuku. Sladká vrstva navrch, třeba med nebo nugátový krém, k tomu přisype další cukr. Rovnováhu do snídaně vnese teprve bílkovinné obložení, například pár koleček vajíčka, plátek pečeného masa nebo tvaroh s pažitkou.
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Ranní stůl v Norsku bývá spíš slaný. Pod obložením leží tmavý chléb s celými zrny a semínky nebo tenký křupavý knekkebrød, tedy křehký chléb nejčastěji ze žitné mouky, který u nás známe pod názvem knäckebrot.
Nahoru pak míří:
makrela v rajčatové omáčce, uzený losos nebo nakládaný sleď; oblíbený takzvaný kaviár, jak Norové říkají slané pomazánce z uzených rybích jiker; vajíčka natvrdo, šunka a sýry; navrch často čerstvá zelenina.
Ryby na chlebu mají v Norsku i oficiální požehnání. Tamní ředitelství zdravotnictví doporučuje jíst je k večeři a k tomu i jako obložení. Celozrnné pečivo by podle něj mělo být součástí několika jídel denně.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat pomazánkové máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je chutnější, levnější a vydrží déle Proč taková snídaně déle zasytí
Za delším pocitem sytosti stojí hlavně bílkoviny a vláknina. Obojí zpomaluje vyprazdňování žaludku, a jídlo proto zasytí na delší dobu.
Vědci z Univerzity v Missouri v roce 2013 zkoumali, co udělá s chutí k jídlu snídaně bohatá na bílkoviny. Mladé ženy s nadváhou, které normálně nesnídaly, dostaly ráno buď vejce s libovým hovězím, nebo cereálie, případně vynechaly snídani úplně. Po bílkovinné variantě se během dne cítily sytější a večer snědly méně tučných pochutin. Větší pocit nasycení po bílkovinné snídani zaznamenal v roce 2019 i navazující výzkum téhož týmu. Obě studie však financovali producenti vajec a hovězího, takže jejich výsledky je dobré brát s rezervou.
Norský talíř stojí na stejné kombinaci. Chléb s vlákninou dodá energii a ryba, vejce nebo sýr se postarají o bílkoviny.
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Tady je na místě trochu brzdit. Žádná snídaně tuk z břicha sama nespálí. Hubnutí stojí na tom, že tělo dostane o něco méně energie, než spotřebuje. Příjem by se přitom neměl škrtat příliš razantně. Tělo na velký deficit reaguje tím, že s energií začne víc šetřit, a hubnutí se pak zpomalí.
Ani celé severské stravování nepřináší dramatické výsledky. Přehledová studie, která shrnula několik klinických pokusů, zaznamenala mírný pokles hmotnosti, obvod pasu se však změnil jen nepatrně.
Největší přínos norské snídaně je tak v delším pocitu nasycení, díky kterému snáz odoláte svačinkám mezi jídly. Kdo hubne kvůli zdravotním potížím nebo se léčí třeba s cukrovkou, měl by změny jídelníčku probrat se svým lékařem nebo nutričním terapeutem.
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Suroviny seženete v běžném obchodě. Stačí celozrnný žitný chléb nebo balení křupavého chleba, konzerva makrely, vejce uvařené natvrdo a kousek sýra. Navrch se hodí ředkvičky, jarní cibulka nebo snítka kopru. Sladkou marmeládu si nechte spíš jako výjimku na víkend.
Zdroje: https://snl.no/p%C3%A5legg, https://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130326151127.htm, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6628162, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9630197/, https://www.fhi.no/he/fr/folkehelserapporten/levevaner/kosthold/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-potraviny-ktere-nam-pri-hubnuti-dodaji-vse-potrebne-zasyti-a-zazenou-hlad-40460772, https://www.skandinavie.info/norska-kuchyne/, https://www.livinganordiclife.com/post/the-norwegian-breakfast