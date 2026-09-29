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Zapomeňte na borůvky. Nejzdravější bobule na světě se sbírají až po prvních mrazech, ale Češi je ignorují

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Rostou skoro všude a mají nádhernou modročernou barvu. Když je ale ochutnáte, na jazyku pocítíte nepříjemnou trpkou chuť. Doceníte je teprve později na podzim, když keř přejdou první mrazíky.
Zapomeňte na borůvky. Nejzdravější bobule na světě se sbírají až po prvních mrazech, ale Češi je ignorují

Zapomeňte na borůvky. Nejzdravější bobule na světě se sbírají až po prvních mrazech, ale Češi je ignorují

Zdroj: Loki Studio / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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