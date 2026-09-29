Zapomeňte na borůvky. Nejzdravější bobule na světě se sbírají až po prvních mrazech, ale Češi je ignorují

Keř, který vypadá jako přírodní ostnatý drát
Možná kolem něj chodíte každý podzim a vůbec netušíte, jaký poklad míjíte. Trnka obecná neboli slivoň trnka (Prunus spinosa) je v české krajině tak běžná, že jí většina lidí věnuje asi stejnou pozornost jako plotu. Roste na mezích, slunných stráních, okrajích lesů, pasekách i kolem cest a vytváří husté houštiny, kterými není zrovna příjemné se prodírat. Může dorůst přibližně dvou až čtyř metrů a větve jsou vybavené ostrými trny, jako by příroda velmi dobře věděla, že její poklady bude chtít někdo utrhnout.
Zajímavá je už jarní podívaná. Trnka rozkvétá velmi brzy a bílé květy se objevují ještě před listy. Keř tak na chvíli vypadá téměř romanticky a nevinně. Jenže pod bílými kvítky se skrývá rostlina, která se v lidových představách dostala až do společnosti čarodějnic a upírů. Její trnité větve totiž kdysi měly podle lidových pověr nadpřirozené ochranitelské schopnosti.
Na podzim už romantika mizí a nastupují drobné modrofialové až téměř černé plody. Botanicky ovšem nejde o bobule, ale o peckovice. Lidově jim ale „bobule“ samozřejmě říkáme dál. Snad se kvůli tomuto malému botanickému podvodu nikdo zlobit nebude.
Jednou ji ochutnáte a pochopíte, proč se jí lidé vyhýbají
A teď přichází háček. Trnka vypadá nádherně, ale čerstvá přímo z keře není zrovna sladkou odměnou. Její chuť je výrazně kyselá, svíravá a trochu hořká. Za charakteristickou svíravost mohou především třísloviny. Člověk si po prvním soustu může říct, že naši předci měli zvláštní gastronomické nároky nebo věděli něco, co nám uniklo.
Věděli. Jen k tomu nepotřebovali potravinovou laboratoř. Stačilo si všimnout, že po prvních mrazících se chuť plodů změní. Trnky zesládnou, změknou a jejich nepříjemná trpkost ustoupí. Právě proto se tradičně čekalo na první mráz. Kdo je netrpělivý, může si přitom pomoci i doma. Plody se dají před zpracováním zamrazit, což je výhoda, kterou naše babičky a prababičky neměly.
To je ostatně jedna z krásných věcí na starých kuchyňských tradicích. Naši předci neměli tabulky s přesnými hodnotami antioxidantů, aplikaci s upozorněním na optimální dobu sklizně ani předpověď na čtrnáct dní dopředu. Zato měli roky zkušeností. Věděli, kdy je něco nejlepší, co se dá usušit, co je lepší povařit a co bez úpravy raději nechat na keři. Tyto vědomosti čerpaly budoucí hospodyňky od dětských let, stejně jako se učily sbírat houby a užitečné bylinky.
Přetechnizovaný člověk znovu objevuje, co znal jeho prapředek
Je trochu paradoxní, že v době, kdy si můžeme objednat prakticky jakoukoli potravinu z druhého konce světa během několika kliknutí, roste zájem o to, co kdysi rostlo za domem. Lidé se znovu zajímají o domácí zavařování, sušení ovoce, kváskový chléb, fermentaci, bylinné čaje nebo staré recepty, které se předávaly z generace na generaci.
A právě trnka je pro tento návrat jako stvořená. Nezní příliš luxusně, nestojí majlant a člověk ji často objeví tam, kde by hledal maximálně šípkový keř. Přesto z ní dokázaly předchozí generace vytvořit překvapivě širokou nabídku dobrot.
Záznamy Národopisné encyklopedie Akademie věd například uvádějí, že se trnky sbíraly po prvním mrazíku, sušily se a připravoval se z nich čaj. Dělalo se z nich také víno a podle lidové zkušenosti mohlo správně připravené trnkové víno připomínat portské.
Najednou tedy zjistíme, že naši předci měli v okolní krajině malou „spíž zdarma“. A protože neměli dnešní přehršel potravin na každém rohu, naučili se využít to, co bylo dostupné. Některé receptury vznikaly metodou pokus–omyl, jiné se v rodinách zdokonalovaly celé generace. Dnes jim říkáme tradiční kuchyně. Tehdy to byla prostě kuchyně, která měla fungovat.
Není to žádná obyčejná kyselá kulička
Kromě chuti jsou trnky zajímavé také nutričně. Moderní články upozorňují na obsah vitaminu C, provitaminu A a dalších vitaminů a minerálních látek, významné jsou také rostlinné polyfenoly včetně flavonoidů a antokyanů. Právě antokyany jsou jednou z látek, které dávají plodům jejich typické tmavé zbarvení.
A tady se dostáváme k důvodu, proč se dnes na trnku díváme trochu jinak než ještě před několika desítkami let. Z obyčejného keře na mezi se postupně stává součást zájmu o lokální a sezonní potraviny. Ne proto, že by jedna hrst trnek dokázala vyřešit všechny zdravotní problémy světa, ale protože jde o zajímavé ovoce s výrazným obsahem bioaktivních látek, které má navíc dlouhou kuchyňskou tradici.
Naši předkové ostatně neřešili, jestli se zrovna nějaká potravina nachází na seznamu „superfoods“. Když něco rostlo kolem domu, bylo to jedlé a dalo se dobře uchovat, mělo cenu to využít.
Nejlepší je z trnek udělat něco, co vydrží
Trnky se kvůli jejich chuti jen málokdy jedí tak, že člověk stojí u keře a uzobává jednu za druhou. Zato po zpracování dostávají úplně jiný charakter. Vhodné je například sušení, příprava sirupu, likéru, vína nebo povidel. Sušené trnky lze využít také do čaje.
Velmi zajímavou českou klasikou jsou právě trnková povidla. Jsou výrazná, nakyslá a aromatická a mohou mít mnohem hlubší chuť než obyčejná sladká švestková pomazánka. A pak přijde na řadu domácí likér. Tradiční receptury kombinují trnky s medem, skořicí, hřebíčkem, badyánem, kardamomem či zázvorem. Výsledkem je nápoj, který má k supermarketovému ovocnému likéru velmi daleko. Je výrazný, kořeněný a přesně takový, jaký si člověk představí u staré kuchyňské kredence, kde si podobné recepty babičky zapisovaly do sešitu.
Tady se ukazuje, jak chytře naši předci přemýšleli o zásobách. Čerstvé ovoce je sezónní, ale sušením, vařením nebo zpracováním do trvanlivější podoby se jeho využití prodloužilo na měsíce.
Z trnky jde udělat překvapivě hodně věcí
Kromě sladkých receptů má trnka potenciál také ve slané kuchyni. Její výrazná kyselost a ovocný charakter mohou fungovat podobně jako kyselé ovocné omáčky, které doprovázejí maso. Moderní kuchaři ji proto mohou využít k výrazným masovým pokrmům, například ke zvěřině, hovězímu nebo vepřovému. Apetit upozorňuje, že trnka se svým aromatem hodí právě k výraznějším druhům masa a může fungovat jako zajímavý kontrast k tučnějším jídlům.
Pecky nejsou na chroupání
Při zpracování trnek se vyplatí pecky odstranit a rozhodně je nekousat ani cíleně nerozžvýkávat. Obsahují látky, z nichž může při poškození vznikat kyanovodík.
U domácího zpracování je proto lepší mít trochu trpělivosti a pecky odstranit, zejména pokud připravujeme větší množství. V lidových receptech se sice často pracovalo s celými plody, ale moderní domácí kuchyně má jednu velkou výhodu. Víme už, že některé části potravin není nutné za každou cenu jíst.
Trnka není exotické ovoce, které by se vozilo přes půl planety. Roste přímo v české krajině. Podle botanických údajů ji najdeme téměř na celém našem území, kromě nejvyšších horských poloh. Nejlépe se jí daří na teplých, slunných místech, mezích a křovinatých stráních.
Přesto kolem ní lidé chodí bez povšimnutí. Možná proto, že už jsme si zvykli, že dobré ovoce musí být velké, sladké, bez pecek a ideálně zabalené v plastové vaničce. Trnka je pravý opak. Je malá, trnitá, kyselá a člověk se pro ni musí trochu natáhnout a zapátrat, jak ji zpracovat.
Naši předci věděli, že některé dary přírody nevypadají na první pohled nijak lákavě. Dokonce ani nenabízí lahodnou chuť a snadnou sklizeň. Naučili se počkat na správný okamžik, zpracovat je a vytvořit z nich jídlo, které vydrželo dlouho po skončení sklizně. Dnes máme technologií víc než kdykoli předtím, ale k některým starým zvykům se přesto vracíme. A trnka je nádhernou připomínkou toho, že někdy stačí obejít mez, počkat na první mrazík a podívat se na ovoce, které jsme celé roky přehlíželi.
Zdroje článku: apetitonline.cz, living.iprima.cz, botany.cz, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková