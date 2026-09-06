Zapomeňte na běžné horory. Seriál The Beauty vám ukáže nejčernější noční můru konzumní společnosti

Každý člověk zná pořekadlo „pro krásu se musí trpět“. Své o tom vědí i postavy z amerického seriálu The Beauty, které jsou pro příslib dokonalosti připraveny riskovat vše. Může seriál vyobrazující kult těla, svět marnivosti a požitkářství obsahovat i hluboké křesťanské myšlenky?
Běžně na tento typ filmů a seriálů nekoukám. Dostal jsem se k němu čistě náhodou. A i když hororový žánr ani lehce apokalyptické prvky nejsou zrovna mým šálkem kávy, uznávám, že ve mně zanechal hlubokou stopu a donutil mě zamyslet se nad mnoha tématy.
Příběh začíná v momentě, kdy po světě za zcela záhadných a hrůzostrašných okolností dochází k úmrtím slavných modelek a modelů. V tomto okamžiku se na scéně objevují dva agenti FBI – Cooper Madsen a Jordan Bennettová, kteří mají za úkol celý případ vyšetřit.
Zdroj: čsfd
Agenti se tak dostávají do prostředí módního průmyslu a zákulisí tajného lékařského výzkumu, jehož cílem je přetvořit lidstvo k dokonalosti. K této proměně má sloužit laboratorně vytvořený virus s poetickým názvem Krása. Svému hostiteli dokáže dodat tak bezchybný vzhled, jaký si nikdo nedokáže ani představit – tak dokonalý, že nakažené jedince mnohdy nepoznávají ani jejich blízcí. Není to ale zadarmo…
Situace se dramaticky komplikuje ve chvíli, kdy jeden z vědců pracujících na tomto výzkumu ukradne beta verzi Krásy, kterou na sebe následně aplikuje. Tento patogen se však začne chovat jako pohlavně přenosný virus, který vědec nevědomky šíří dál, načež u něj dochází k mutaci a nevyzpytatelnému chování. A jelikož se každému, kdo se s Krásou osobně setká, změní podoba, žádný člověk není v bezpečí…
Celý projekt z pozadí řídí bezohledný miliardář – Korporát, který chce na lidské touze po věčném mládí, kráse a dokonalosti znásobit svůj kapitál. Aby ochránil své byznysové plány, najímá chladnokrevného zabijáka. Ten má za úkol nejen zlikvidovat nežádoucí svědky zpackaného experimentu, ale také odstranit agenty FBI, kteří už jsou pravdě nebezpečně blízko, a hrozí, že se vše provalí.
Když se tělo stane produktem: Střet s Janem Pavlem II.
Seriál brilantně nastavuje zrcadlo konzumní společnosti zaměřené na kult těla a marnivost. Lze říci, že konkrétní situace z děje jsou přímým protipólem k Teologii těla od Jana Pavla II. Zatímco tento teologický koncept poukazuje na skutečnou krásu člověka v jeho schopnosti milovat a darovat se druhému, v seriálu je vše zredukováno na povrchnost dokonalého vzhledu.
Tělo se stává pouhým produktem a lidská sexualita slouží pouze jako prostředek k jeho dosažení. Postavy vnímají své tělo jako nedokonalé, často je u nich patrná i forma body shamingu a pro splnění svých snů, ovlivněných standardy módního průmyslu, jsou schopny čehokoliv.
Totožnou myšlenku najdeme i v knize Dějiny krásy od estetika a teoretika Umberta Eca, který popsal současný svět jako „absolutní a nezadržitelný polyteismus Krásy“. Podle Eca už neexistuje jeden ideál – masová média a spotřební průmysl nám neustále vnucují desítky umělých prototypů dokonalosti a prodávají nám iluzi, že si bezchybný vzhled můžeme jednoduše koupit. Seriál The Beauty tuto Ecovu myšlenku pouze dotahuje do sci-fi extrému, jehož faustovský motiv dokáže diváka
v mžiku konfrontovat a přivést k sebereflexi. Malomocenství naruby a rozklad duše
Samotný žánr tohoto příběhu a jeho ztvárnění mohou posouvat otázky k zamyšlení směrem k obraznosti a metaforám. Jelikož se zde objevují prvky tzv. body horroru (děsivé mutace, vysoké horečky, záhadná úmrtí pod maskou krásy), divák může sledovat pomyslný rozklad lidské duše z dekadentního pohledu, kdy se stírá hranice mezi krásou a ošklivostí.
Samotné vizuální ztvárnění této dokonalé „motýlí“ proměny může někomu připomínat člověka s malomocenstvím. Přesto je zde však vidět zásadní rozdíl. Zatímco malomocný byl společností odsunut na její okraj, v seriálu je projití tímto bolestivým stadiem nutné k tomu, aby společnost jedince s jeho „dokonalou“ verzí sebe sama vůbec přijala.
Návrat do Edenu? Ani nápad
Důležitým motivem seriálu je také až utopická snaha postav dosáhnout pozemského ráje. Zatímco v biblickém ráji, Edenu, se nachází přirozená dokonalost, krása, radost a nikdo tam neumírá, v seriálu vidíme zoufalou snahu dosáhnout věčného mládí skrze zneužití sexuality a manipulaci s přirozeností. I tato snaha o návrat do ráje bez Boha však končí absolutní destrukcí člověka a jeho duše.
V neposlední řadě se objevují palčivé otázky a kontroverze v oblasti bioetiky. Co všechno je ještě v rámci lékařství a výzkumu v pořádku a za jakou hranici by už člověk nikdy neměl zajít? Jaké motivy jsou pro bioetiku klíčové? Má vůbec člověk právo zasahovat do lidského genomu a hrát si na Stvořitele, i když věří, že tím může někomu zlepšit život? A jakou roli v tom všem hrají peníze a bezmezná moc?
Seriál představuje geniální dystopii a varování před tím, co se stane, když dojde k úplnému odtržení lidského těla od jeho duchovního rozměru. Je to mrazivý obraz toho, jak snadno může svět propadnout vlně módního šílenství, diktátu umělých standardů a jak nakonec i samotná touha po dokonalosti může fatálně zabíjet tělo i duši.