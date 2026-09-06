Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Zapomeňte na běžné horory. Seriál The Beauty vám ukáže nejčernější noční můru konzumní společnosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každý člověk zná pořekadlo „pro krásu se musí trpět“. Své o tom vědí i postavy z amerického seriálu The Beauty, které jsou pro příslib dokonalosti připraveny riskovat vše. Může seriál…
Zapomeňte na běžné horory. Seriál The Beauty vám ukáže nejčernější noční můru konzumní společnosti

Zapomeňte na běžné horory. Seriál The Beauty vám ukáže nejčernější noční můru konzumní společnosti

Zdroj:
Reklama
Další články z Proboha!
Jonášův příběh vybízí k zodpovědnosti. Prožil jsem ho na vlastní kůži
Jonášův příběh vybízí k zodpovědnosti. Prožil jsem ho na vlastní kůži
Prohlášení Rady Iustitia et Pax: Nepodléhejme dezinformacím, stůjme na straně obětí ruské agrese
Prohlášení Rady Iustitia et Pax: Nepodléhejme dezinformacím, stůjme na straně obětí ruské agrese

Ruská agrese proti Ukrajině přinesla statisíce obětí, miliony vysídlených lidí a nezměrné lidské utrpení....

Ty musíš žít! Jak náročná filozofie promlouvá k lidem v krizi
Ty musíš žít! Jak náročná filozofie promlouvá k lidem v krizi

V záplavě současné motivační literatury, která čtenářům diktuje, jak být za každou cenu šťastný, úspěšný a...

Stáří jako přednost. Příběh nejslavnějšího Poláka, který světu ukázal, v čem spočívá síla věku
Stáří jako přednost. Příběh nejslavnějšího Poláka, který světu ukázal, v čem spočívá síla věku

Stáří není konec užitečnosti ani služby. Jan Pavel II. ukázal, že lidská důstojnost nestojí na výkonu a že...

Často povyšujeme “duchovní” věci nad ty “tělesné”
Často povyšujeme “duchovní” věci nad ty “tělesné”

Podle lingvistů i psychologů existují věci prvního, druhého a třetího řádu. Ani jedna z nich není méně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.