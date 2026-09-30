Zapomeňte na banán. Toto běžné ovoce dodá draslík a prospívá střevům i srdci

Banány miluju, ale mají jednu nevýhodu. Nerostou u nás na stromech. Existuje však ještě jedno ovoce, které má na naše tělo blahodárné účinky a na rozdíl od banánů u nás na stromech roste. Jde o hrušky. Navíc je to ovoce, které mohou jíst všichni od miminek po seniory.
Hruška je ovoce, které můžete nabídnout i malým dětem ve chvíli, kdy jim zavádíte příkrmy. V první fázi je dobré ovoce rozvařit a rozmixovat. Dobré však je, že hruška má nízké riziko vyvolání alergie a poskytuje živiny podporující zdravou funkci střev. Navíc hrušky obsahují také velké množství vody a tak tělo hydratují. To je pro malé děti další výhoda. Osobně jsem v prvních měsících podávala pyré a později už jsem vařila jen kousky hrušek se skořicí a podávala jako čerstvý kompot. Někdy jsem hrušky smíchala s jablky.
Dětský organismus se teprve učí přijímat potravu a tak je skvělé, když dostává potraviny podporující funkci střev. Navíc některé děti mají problém se zaváděním klasického pitného režimu. V případě hrušky je dobré, že jedí a zároveň své tělo hydratují. To se mi hodilo především u první dcery, která skutečně nikdy nechtěla pít. Hrušky však nejsou výhrou jen pro děti. Ocení je i vaše tělo.
Domácí hrušky jsou top
Vzhledem k tomu, že se hruškám daří v našem podnebí, je většina z nás nemusí kupovat. Domácí hrušky jsou k dispozici po většinu roku. Je tedy vhodné je zařadit do rodinného jídelníčku, ideálně každodenně. Hrušky jsou totiž zdrojem vitamínů, minerálů a také sloučeniny s antioxidačními vlastnostmi. Mimo jiné hrušky obsahují draslík, který pomáhá udržovat normální krevní tlak.
Hrušky jsou samozřejmě také zdrojem vlákniny, která podporuje zdravé trávení a pomáhá předcházet zácpě. Navíc podporuje zdravou peristaltiku střev. Může také přispívat k nižší hladině špatného cholesterolu a podporovat prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
Plné vitamínů
Hovořili jsme o tom, že v hruškách je spousta vitamínů. Jde především o vitamíny C a K. Vitamin C pomáhá posilovat imunitní systém a tělu pomáhá bojovat s nemocemi. Dále podporuje také tvorbu kolagenu. Tedy bílkoviny, která je nezbytná pro udržení zdravé pokožky.
Zdravotní přínosy hrušek se mohou lišit v závislosti na odrůdě a také na způsobu jejich přípravy a konzumace. Většina živin se nachází ve slupce a těsně pod ní, proto se doporučuje jíst hrušky i se slupkou.
Jak je zařadit do své stravy
Hrušky mají opravdu velké využití v kuchyni. Konzumovat je můžete pochopitelně čerstvé jen tak nebo z nich udělat pyré, o kterém jsme hovořili na začátku. Jsou však skvělým doplňkem sladkých i slaných pokrmů. Začněme s těmi sladkými. Ve Francii jsou oblíbené třeba hrušky v hořké čokoládě posypané mandlemi. Já dávám přednost klasickému hruškovému koláči s drobenkou nebo rychlým toastům zapečeným s hruškou a skořicí.
Hrušky však mají uplatnění také ve slané kuchyni. Věřili byste, že jsou skvělé jako náplň do pečené kachny nebo jako součást salátů? Zatímco kachnu příliš nevyhledávám, saláty s hruškami si mě skutečně získaly. A věřím, že u vás to bude podobné. Zapomenout samozřejmě nesmíme na nakládané hrušky nebo džemy z tohoto chutného ovoce. A pak je tu ještě sušení. Hrušky lze sušit podobně jako například jablka. Pokud máte hrušek skutečně hodně, můžete připravit zavařené hrušky, džemy a sušené plody také jako balíčky k Vánocům pro vaše blízké.
Zdroje článku: www.sadyogrody.pl, melisa.pl, dietetycy.org.pl, www.storicko.cz