Zapomeňte na animaci. Kultovní Scooby-Doo ožije na Netflixu v reálné podobě a zahraje ho skutečný pesPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zapomeňte na animaci. Kultovní Scooby-Doo ožije na Netflixu v reálné podobě a zahraje ho skutečný pes
Na Netflix míří zase jeden sportovní seriál, který slibuje odhodlanou hrdinku a pohledné veslaře se...
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Léto je pryč a s ním i doba dovolených a dalších radovánek, ke kterým patří třeba i návštěva letního kina....
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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