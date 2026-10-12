Zapnete ho na půl hodiny a spotřeba prudce vyskočí. Tento spotřebič umí brát 2 500 wattů

„Účet pro průměrnou domácnost, která ročně spotřebuje přibližně 2 000 kWh energie, bude v roce 2026 vyšší než v posledních letech. Nárůst bude způsoben především zvýšeným poplatkem za kapacitu a variabilním poplatkem za distribuci,“ uvedla pro Interia Biznes Marta Anczewska, manažerka energetické politiky v Reform Institute. Co spotřebovává nejvíce energie?
Kolik spotřebuje lednička
Standardní lednička třídy C spotřebuje asi 0,4 kWh denně. To znamená, že za ledničku zaplatíte asi 150-170 zlotých ročně. Lednička neběží nepřetržitě, ačkoliv by to tak mohlo na první pohled vypadat. Jednotka se na několik minut zapne a poté, co vykoná funkci, zase vypne. Přiznám se, že o tom jsem neměla ani tušení. Domnívala jsem se, že bere proud naprosto stabilně po celou dobu.
Jak je na tom indukce
Indukční varná deska oproti lednici stojí mnohem více. Při výkonu asi 1200 W se cena na hodinu pohybuje kolem 1,50 PLN. Pokud se používají na plný výkon současně všechny hořáky, pak vygeneruje hodina provozu 8 PLN. Podobně drahá je také trouba s výkonem 2500 W. Používá se sice méně často, ale v jednom pečení dokáže spotřebovat tolik elektřiny jako 65 chladniček současně. Navíc elektřinu odebírá, i když nepečete. Hodiny a displej totiž obvykle zůstávají v pohotovostním režimu.
Připojená nabíječka
Necháváte svou nabíječku na mobilní telefon a další věci neustále v zásuvce? Pak vám doporučuji, abyste své jednání přehodnotili. Také jsem to dříve dělala, ale přestala jsem hned z několika důvodů. Jedním z nich je pochopitelně bezpečnost a riziko vzniku požáru. Dalším je také odběr elektřiny. Věděli jste, že nečinná nabíječka připojená k elektrické síti generuje náklady ve výši až 3 PLN ročně? Zbytečné utrácení, že?
Světla se liší v odběru
Jaké žárovky doma používáte? I to se může samozřejmě odrazit na vašich účtech. Jedna hodina provozu LED žárovky stojí groš, tradiční žárovka pak spotřebovává přes 7 grošů. Tři LED žárovky svítící pět hodin denně stojí přibližně 14 grošů za den. To je poměrně velký rozdíl, že? Stojí tedy za zvážení, zda obyčejné žárovky nevyměnit za moderní LED osvětlení.
Jak tedy ušetřit
Bez elektrických spotřebičů se v dnešní době pravděpodobně neobejdeme. A je jasné, že zrovna vaření je potřebné a nutné. Zamyslete se však nad tím, jak vlastně svou varnou desku používáte. Nezůstává zapnutá zbytečně i ve chvíli, kdy to už není potřeba? A co trouba? Nemá mezi pečením zbytečně prodlevu, kdy zůstává zapnutá?
Jak často vlastně troubu používáte a je nutné skutečně vše péct v troubě? Pokud jste v domácnosti například jen dva a pečete malé množství, možná by byla lepším řešením remoska, která udělá stejnou službu, ale nespotřebuje tolik energie. Znám spoustu starších lidí, kteří to tak dělají.
Zdroje článku: biznes.interia.pl, www.polsatnews.pl, kobieta.onet.pl, www.storicko.cz