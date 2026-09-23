Záplavu květů na fialkách podpoří snadno připravená zálivka. Výsledek se může stát chloubou celého parapetu

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Záplavu květů na fialkách podpoří snadno připravená zálivka. Výsledek se může stát chloubou celého parapetuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ačkoliv fialky nejsou nijak náročné na pěstování, je třeba dodržovat určitá pravidla, aby prospívaly. K tomu se pojí i starost o jejich květy.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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