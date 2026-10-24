Zaplavená Honda NSX začala sama troubit, dražitelé se o ni přesto prali. Vrak odešel za víc než milion korun

Přívalové deště, které Japonskem přehnaly 26. července 2026, zatopily i polozapuštěnou garáž, ve které stála NSX v odstínu Formula Red. Hladina vystoupala zhruba k zámku dveří řidiče a voda zalila celý interiér. Když opadla, majitel odpojil baterii. Po jejím opětovném připojení se auto rozeznělo klaksonem a samo si rozsvítilo poziční světla. S tachometrem na 236 776 kilometrech pak vůz zamířil do aukce na Yahoo Auctions Japan.
Proč se auto po připojení baterie samo rozeznělo klaksonem
Vysvětlení dal prodávající sám v otázkách a odpovědích pod aukcí. Voda pronikla do bezpečnostního systému a alarm po obnovení napájení vyhodnotil stav jako pokus o vloupání. Troubil proto bez přestávky, svítil pozičními světly a podsvítil i registrační značku. Umlčet ho šlo jen tak, že majitel znovu odpojil plusový pól baterie.
Alarm přitom zdaleka nebyl jediná zasažená část. Podle popisu v aukci se voda dostala také do řídicí jednotky motoru, do celé elektroinstalace, klimatizace a audiosystému a zničila kompletní interiér. Jedinou polehčující okolností byla čistá dešťová voda bez soli a splašků.
V inzerátu proto prodávající zařadil auto pod japonský termín pro nepojízdný vrak.
Devět dní před koncem se o vrak přetahovalo šest dražitelů
Aukce začala 1. srpna 2026 a skončila 15. srpna ve 20:42 japonského času. Za čtrnáct dní se na auto sešlo 93 příhozů.
Už 6. srpna, tedy devět dní před koncem, psal prodávající o šesti dražitelích, kteří spolu soupeří v pásmu nad osm milionů jenů. Konečná cena se zastavila na 8 004 000 jenů, což odpovídá zhruba 45 000 eurům a asi 1,1 milionu korun. Od hranice, kterou prodávající zmínil v polovině aukce, ji dělí pouhé 4 000 jenů. Z veřejně dostupných údajů nejde poznat, jestli se cena za posledních devět dní skoro nepohnula, nebo jestli prodávající pásmo popsal nepřesně.
Srovnání s trhem cenu trochu vysvětluje. Na mobile.de se rané NSX z přelomu 80. a 90. let nabízejí za 94 900 až 130 000 eur, některé i dráž, takže zatopený vrak vyšel zhruba na 35 až 47 procent ceny pojízdného auta. V té částce ovšem chybí převoz z Japonska i jakákoli oprava, a skutečná investice kupce tak bude znatelně blíž ceně funkčního kusu, než ukazuje samotný výsledek aukce.
Co Ayrton Senna vytkl prototypu NSX na okruhu Suzuka
Cenu takového vraku drží pověst modelu. Honda vyráběla první generaci NSX patnáct let, v červenci 2005 výrobu ukončila a za tu dobu postavila něco přes 18 000 kusů. Celohliníková karoserie, šestiválec VTEC uložený uprostřed a podvozek laděný podle připomínek Ayrtona Senny z ní udělaly jednu z ikon japonského autoprůmyslu devadesátých let. Trh u NSX zjevně platí za samotnou identitu vozu a jeho technický stav hodnotí zvlášť: 93 příhozů padlo na auto, které nikdo po záplavě nenastartoval.
Senna jezdil s prototypem v únoru 1989 na Suzuce. Podle oficiálních materiálů Hondy mu karoserie připadala při namáhání v krutu křehká a inženýři její torzní tuhost zvýšili o 50 procent.
Ve srovnávacím testu časopisu Car and Driver z roku 1990 se NSX utkala s Ferrari 348, Porsche 911, Lotusem Esprit a Chevroletem Corvette ZR-1. Výkonem soupeře nepřebíjela, protože Ferrari 348 mělo 296 koní a Lamborghini Diablo se na trhu objevilo dokonce s 492 koňmi. Body sbírala použitelností a ovladatelností, s autem se dalo jezdit každý den bez mechanika po ruce.
Dva miliony jenů za renovaci motoru. Od záplavy neběžel
Kupec má před sebou dvě cesty. Může auto kompletně zrenovovat, nebo ho rozebrat a díly použít pro jiný projekt. Pro renovaci mluví to, že Honda pro první NSX dodnes udržuje rozsáhlý katalog náhradních dílů.
Tenhle konkrétní kus navíc prošel v roce 2021 při 200 tisících kilometrech renovací motoru, která stála zhruba dva miliony jenů, tedy asi 11 500 eur. Od té doby ujel přibližně 37 tisíc kilometrů. Po záplavě ho majitel záměrně nezkoušel nastartovat, aby neriskoval hydrostatický zámek nebo další poškození. Nejcennější část auta tak kupec koupil, aniž by kdokoli věděl, jestli záplavu přežila.
Na opravu čeká řídicí jednotka motoru s celou elektroinstalací, bezpečnostní systém, který spustil troubení, klimatizace, audiosystém a čalounění včetně koberců. Americký úřad NHTSA ve svých materiálech o zaplavených autech upozorňuje, že nejhorší škody se často projeví až po měsících, a to jako skrytá koroze konektorů, postupně selhávající moduly a rez v těžko přístupných místech. Ponořené elektronické moduly je podle NHTSA zpravidla nutné vyměnit i po čisté dešťové vodě, takže účet za renovaci se může vyšplhat až k ceně pojízdného kusu. Kterou cestu kupec zvolí, zatím není známo, protože Yahoo Auctions jméno vítěze aukce veřejně nezobrazuje.