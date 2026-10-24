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Zaplavená Honda NSX začala sama troubit, dražitelé se o ni přesto prali. Vrak odešel za víc než milion korun

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Dennívýzva
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Červenou Hondu NSX z roku 1991 zaplavila v Japonsku dešťová voda a majitel ji nabídl v internetové aukci jako nepojízdný vrak. Kupec za ni přesto zaplatil víc než třetinu toho, co prodejci na portálu mobile.de chtějí za funkční kusy.
Zaplavená Honda NSX začala sama troubit, dražitelé se o ni přesto prali. Vrak odešel za víc než milion korun

Zaplavená Honda NSX začala sama troubit, dražitelé se o ni přesto prali. Vrak odešel za víc než milion korun

Zdroj: Foto: ed g2s • talk - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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