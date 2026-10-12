Zaplatili statisíce za vysněnou plavbu po Dunaji. Místo lodi je čekaly dlouhé hodiny v autobusech

Richard Pearson z britského Lincolnshiru zaplatil za týdenní zářijovou plavbu 3 300 liber. Po příletu do Budapešti zjistil, že loď TUI Isla se kvůli nízké hladině Dunaje nachází ve Vídni a do maďarské metropole se nedostane. První noc proto strávil v hotelu a následující den cestoval přibližně čtyři hodiny autobusem do Vídně.
Další přesuny následovaly i během zbytku dovolené a Pearson si spočítal, že v autobusech strávil celkem asi 14 až 15 hodin, navíc k času čekání na dopravu. Připustil, že samotný nízký stav řeky cestovní kancelář ovlivnit nemohla, výsledná dovolená ale podle něj neodpovídala odpočinkové říční plavbě, kterou si koupil. Po návratu proto požadoval vrácení alespoň části zaplacené částky.
Vrácení peněz žádal i další pár
Podobnou zkušenost měli Sue Crosbyová a její manžel, kteří za jinou zářijovou plavbu zaplatili 3 700 liber. Několik dní před odjezdem dostali informaci, že kvůli stavu Dunaje bude trasa změněna a program bude zahrnovat více autobusových přesunů. O takto upravenou dovolenou podle svého vyjádření nestáli a požádali o vrácení peněz.
TUI jejich žádosti nevyhověla, a manželé proto nakonec na cestu odjeli. Změny se týkaly mimo jiné odjezdů lodi TUI Isla z 14. a 21. září a zahrnovaly náhradní dopravu, hotelové pobyty i úpravy programu. Hlavní města na trase, mezi nimi Budapešť, Vídeň a Bratislava, však podle společnosti zůstala součástí cesty.
TUI počítá s náhradní dopravou už v podmínkách
TUI ve svých podmínkách pro říční plavby upozorňuje, že výšku hladiny řek mohou ovlivnit povětrnostní podmínky a že při komplikacích může změnit místo kotvení, upravit výlety nebo část cesty nahradit autobusem. Právě o tuto možnost se společnost opírá také při posuzování požadavků nespokojených klientů. Pokud lze program dokončit s využitím autobusové dopravy, její pravidla automatické vrácení peněz nepředpokládají.
Firma zároveň uvedla, že cestující na dotčených zářijových plavbách dostali upravené programy ještě před odjezdem. Náhradní dopravu a ubytování podle ní organizovala tak, aby lidé mohli dál navštívit hlavní plánované destinace. Současně připustila, že část klientů nedostala říční plavbu v podobě, jakou původně očekávala.
Dunaj zasáhlo mimořádně suché léto
Problémy se v létě a na začátku podzimu netýkaly pouze jedné společnosti. Jiný provozovatel, Riviera Travel, kvůli nízkým vodním stavům dočasně zastavil prodej části plaveb po Rýnu a Dunaji a do 11. září zrušil dvacet odjezdů. Rozsah sucha potvrzují také údaje z Maďarska, které v roce 2026 zažilo nejhorší sucho za posledních 126 let.
Letošní léto tam bylo nejsušší od roku 1901 a zároveň druhé nejteplejší; průměrný úhrn srážek dosáhl jen 74,1 milimetru, tedy přibližně 36 procent dlouhodobého normálu. Nízký průtok byl patrný také v Rakousku, kde se například u vodní elektrárny Greifenstein v srpnu pohyboval kolem 700 metrů krychlových za sekundu namísto obvyklých přibližně 2 000. Zkušenost cestujících tak ukazuje jeden z hlavních problémů říčních plaveb: při mimořádně nízké hladině lze zachovat navštívená města, samotný charakter dovolené se ale může výrazně změnit.
Použité zdroje: The Independent, TUI, Travel Weekly, Euronews, Reuters