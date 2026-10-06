Zapište Havla mezi národní památky, vyzývají Brňané. Sepsali i petici

Zapište Havla mezi národní památky, vyzývají Brňané. Sepsali i peticiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zapište Havla mezi národní památky, vyzývají Brňané. Sepsali i peticiZdroj: Knihovna Václava Havla školám
Článek byl publikován 06.10.2026 07:37
Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5:1 a posunuli se v tabulce na 5....
Brněnské výstaviště v úterý zaplní návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu. V jeho okolí se proto...
Obnova tramvajové tratě v Brně do Líšně je plánovaná na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály,...
Tříštivé zlomeniny se dnes většinou řeší pomocí kovových dlah a šroubů. Vědci z CEITEC VUT ale zkoumají,...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →