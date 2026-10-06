Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zapište Havla mezi národní památky, vyzývají Brňané. Sepsali i petici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brňané si připomněli nedožité devadesáté narozeniny Václava Havla. Nyní se někteří zasazují o to, aby byl bývalý prezident a dramatik prohlášen kulturní či přírodní národní památkou. Protestovali na Moravském náměstí a následně sepsali petici adresovanou ministerstvu kultury.
Zapište Havla mezi národní památky, vyzývají Brňané. Sepsali i petici

Zapište Havla mezi národní památky, vyzývají Brňané. Sepsali i petici

Zdroj: Knihovna Václava Havla školám
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:37

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Tuningový sraz přinesl stovky prohřešků, pokuty padaly ve velkém
Tuningový sraz přinesl stovky prohřešků, pokuty padaly ve velkém
Kometa v Budějcích tvrdě narazila. Motoru podlehla 1:5
Kometa v Budějcích tvrdě narazila. Motoru podlehla 1:5

Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5:1 a posunuli se v tabulce na 5....

Strojírenský veletrh zaplní brněnské výstaviště. Řidiči musí počítat s kolonami
Strojírenský veletrh zaplní brněnské výstaviště. Řidiči musí počítat s kolonami

Brněnské výstaviště v úterý zaplní návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu. V jeho okolí se proto...

Šaliny se po šedesáti letech vrátí do Líšně, práce začnou příští rok
Šaliny se po šedesáti letech vrátí do Líšně, práce začnou příští rok

Obnova tramvajové tratě v Brně do Líšně je plánovaná na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály,...

Místo šroubů lepidlo. Brněnští vědci vyvíjejí nový způsob léčby tříštivých zlomenin
Místo šroubů lepidlo. Brněnští vědci vyvíjejí nový způsob léčby tříštivých zlomenin

Tříštivé zlomeniny se dnes většinou řeší pomocí kovových dlah a šroubů. Vědci z CEITEC VUT ale zkoumají,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.