Zapečené těstoviny, které nemají konkurenci – chutnají přesně jako slavné italské lasagne. Celý pekáč u nás zmizí během pár minut

Když se v troubě začne zapékat bešamel a kuchyní se rozvoní kořeněné maso s rajčaty, bývá kolem zapékací mísy najednou nezvykle rušno. Krémové zapečené těstoviny s mletým masem patří mezi ta poctivá domácí jídla, která zasytí celou rodinu a přitom nepůsobí obyčejně. Uvnitř zůstávají těstoviny krásně vláčné, mezi nimi se ukrývá šťavnatá masová vrstva a na povrchu čeká jemně zapečená zlatavá kůrka. V Egyptě se tento oblíbený pokrm nazývá Macarona Forn a často se objevuje na rodinných stolech při nedělních obědech i společných oslavách.
Právě koření dává tomuto receptu jeho typický charakter. Skořice, nové koření a muškátový oříšek nepřebíjejí chuť masa, ale jen ji příjemně zvýrazní a dodají jí hřejivou vůni. Rajčata přinesou lehkou svěžest a bešamel všechno spojí do jemné krémové chuti. Díky této kombinaci nejsou těstoviny ani po upečení suché a jednotlivé vrstvy spolu krásně ladí, aniž by některá z nich zanikla.
Tohle je také jeden z receptů, který oceníte ve chvíli, kdy potřebujete uvařit pro více lidí. Všechno se připravuje v jedné zapékací míse, takže po vytažení z trouby stačí nechat jídlo krátce odpočinout a můžete rovnou podávat. Skvěle k němu sedí obyčejný zeleninový salát nebo jen čerstvá okurka, protože samotné těstoviny jsou dostatečně syté. A pokud nějaká porce zůstane, druhý den chutná po ohřátí snad ještě lépe.
Recept si můžete snadno upravit podle toho, co máte právě doma. Hovězí maso lze nahradit směsí hovězího a vepřového nebo jemnějším kuřecím mletým masem. Kdo má rád výraznější chutě, může přidat trochu chilli, zatímco milovníci jemnější kuchyně si vystačí jen s voňavým kořením. Na povrch můžete nasypat i trochu strouhaného sýra, který vytvoří ještě lákavější zapečenou kůrku, ale dobře funguje i bez něj.
Těstoviny uvařte v osolené vodě podle návodu na obalu, ale zhruba o 2 minuty kratší dobu, aby zůstaly pevné na skus. Poté je slijte a nechte stranou.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, česnek nasekejte nebo prolisujte. V hlubší pánvi rozehřejte olivový olej, přidejte cibuli s česnekem a krátce je opečte. Přidejte mleté maso a za stálého míchání ho rozdrobte na menší kousky a opečte, dokud nezmění barvu.
K masu přidejte rajčatový protlak nebo passatu a ochuťte ho skořicí, novým kořením a muškátovým oříškem. Osolte, opepřete a směs nechte přibližně 10 minut za občasného promíchání podusit. Masová náplň by měla být voňavá a dostatečně šťavnatá, ale ne vodnatá.
Na bešamel rozpusťte v hrnci máslo a vmíchejte hladkou mouku. Za stálého míchání nechte směs asi 2 minuty prohřát, aby se mouka spojila s máslem. Poté postupně přilévejte mléko a metličkou vše důkladně rozmíchejte, aby v omáčce nezůstaly hrudky.
Bešamel za mírné teploty vařte, dokud nezhoustne a nebude hladký. Nakonec ho dochuťte solí, bílým pepřem a muškátovým oříškem. Část bešamelu ještě teplou vmíchejte do uvařených těstovin, díky čemuž zůstanou po upečení vláčné.
Zapékací nádobu lehce potřete bešamelem a rozprostřete do ní polovinu těstovin. Na ně rovnoměrně rozdělte celou masovou náplň. Přidejte druhou polovinu těstovin a povrch zakryjte zbývajícím bešamelem.
Bešamel uhlaďte do souvislé vrstvy, aby během pečení vytvořil na povrchu pěkně zlatavou kůrku. Pokud chcete výraznější zapečení, můžete navrch přidat trochu strouhaného sýra. Není to ale nutné, protože samotný bešamel vytvoří při pečení příjemně zlatý povrch.
Těstoviny vložte do trouby předehřáté na 175 °C a pečte přibližně 30 minut. Povrch by měl být krásně zlatavý a okraje lehce opečené. Po vytažení nechte pokrm asi 10 minut odpočinout, aby se při krájení jednotlivé vrstvy tolik nerozjížděly.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová