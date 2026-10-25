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Zapečené rohlíky v troubě se sýrem, šunkou, vajíčky a zeleninou: Levný recept na rychlou snídani i večeři pro každý den

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Když mi doma zůstanou rohlíky z předešlého dne a v lednici pár plátků šunky, kus sýra a zelenina, je o večeři postaráno. Zapečené půlky rohlíků v troubě dělám právě pro ty dny, kdy nechci stát dlouho u sporáku, ale přesto chci něco teplého, křupavého a sytého. Tady funguje obyčejná věc: rohlík se potřou nebo obalí ve vajíčku, navrch přijde sýr, šunka a zelenina a za pár minut je hotovo.
Obrázek k receptu na Zapečené rohlíky v troubě se sýrem, šunkou, vajíčky a zeleninou: jednoduchý recept na rychlou snídani i večeři

Obrázek k receptu na Zapečené rohlíky v troubě se sýrem, šunkou, vajíčky a zeleninou: jednoduchý recept na rychlou snídani i večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Zapečené rohlíky v troubě se sýrem, šunkou, vajíčky a zeleninou: jednoduchý recept na rychlou snídani i večeři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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