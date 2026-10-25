Zapečené rohlíky v troubě se sýrem, šunkou, vajíčky a zeleninou: Levný recept na rychlou snídani i večeři pro každý den

Když doma zbydou rohlíky ze včerejška a v lednici se najde pár plátků šunky, kousek sýra a nějaká zelenina, večeře je v podstatě vyřešená. Půlky rohlíků zapečené v troubě dělám hlavně ve dnech, kdy je potřeba rychle vyřešit večeři pro rodinu, ale studené pečivo už taky nezní lákavě. Stačí rohlíky potřít nebo lehce obalit ve vajíčku, přidat navrch sýr, šunku a trochu zeleniny. Za pár minut je na stole teplé, křupavé a hlavně moc dobré jídlo.
Nejvíc se mi na tomhle receptu líbí jeho
variabilita. Jednou přijde na řadu rajče, podruhé paprika, někdy jen pár koleček jarní cibulky, protože víc doma zrovna není. se tu dokonce chovají líp než úplně Starší rohlíky čerstvé. Nevsáknou tolik tekutiny, nerozpadají se a po upečení pěkně drží. Z vlastní kuchyně k tomu mám jednu jednoduchou poznámku: se zeleninou raději opatrně. Jakmile jí dáte moc, z křupavé večeře se snadno stane měkká rohlíková lodička, a to už není ono. Recept na rychlé zapečené rohlíky se sýrem a šunkou
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 12-15 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 4 ks rohlíků 3 ks vajec 150 g šunky 150 g tvrdého sýra na strouhání 1 ks menší červené papriky 1 ks menší rajčete 2 lžíce kečupu 1 lžička sušeného oregana 2 lžíce mléka špetka soli špetka mletého černého pepře 1 lžíce másla nebo oleje na plech Postup přípravy bleskových zapečených rohlíků
1. Troubu zapněte na
190 °C. Plech vyložte pečicím papírem a ten jen lehce potřete máslem nebo olejem, ať se rohlíky zbytečně nepřichytávají.
2.
Rohlíky rozkrojte podélně na poloviny. Když jsou hodně čerstvé a měkké, nechte je chvíli ležet na lince, aby trochu oschly. S rohlíky z minulého dne je práce nejpohodlnější.
3. Do misky rozklepněte
vejce, přilijte mléko, přidejte kečup, oregano, špetku soli a pepře. Vidličkou směs prošlehejte dohladka. Kečup s oreganem dodají pečivu lehký pizza nádech, což doma obvykle projde bez námitek. Sýr nastrouhejte nahrubo
4.
Šunku pokrájejte na menší kousky, papriku a rajče na drobné kostky. U rajčete se vyplatí vybrat vodnatý střed, jinak pustí do pečiva zbytečně moc šťávy.
5. Každou půlku rohlíku potřete z vnitřní strany připravenou
vaječnou směsí. Kdo chce výraznější chuť, může rohlík do směsi krátce namočit, ale opravdu jen na chvilku. Rozmáčený rohlík se pak špatně zachraňuje.
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6. Na připravené půlky rozdělte
šunku, přidejte trochu zeleniny a navrch nasypte solidní vrstvu strouhaného sýra. Pokud vám zbyde vaječná směs, můžete ji po malých kapkách přidat ještě nahoru.
7. Plech dejte do trouby a pečte přibližně
12 až 15 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy se sýr rozpustí, okraje rohlíků zezlátnou a spodek zůstane příjemně křupavý.
8. Po vytažení z trouby nechte zapečené rohlíky asi
2 minuty stát. Podávejte je hned, ideálně s miskou čerstvé zeleniny nebo s kyselou okurkou. Kdyby nějaké zůstaly, dejte je do lednice a druhý den je ohřejte krátce v troubě. Mikrovlnka je změkčí, což je u tohohle jídla trochu škoda. Foto: Cooky.cz, Podávejte je hned čerstvé s miskou zeleniny nebo s kyselou okurkou. Ještě pár poznámek, aby byly rohlíky nahoře šťavnaté a dole křupavé Navrch můžete přidat i trochu jarní cibulky nebo pár plátků oliv. Jen s nimi neplýtvat, aby nepřebily zbytek. Když doma není eidam, dobře poslouží čedar nebo gouda. Výraznější sýr udělá chuťově výraznější večeři. Starší rohlíky nepatří hned do koše. Na tenhle recept bývají často lepší než čerstvé.
U zapečených rohlíků rozhodují drobnosti, které se na první pohled nezdají důležité. Moc mokré zeleniny pečivo rychle změkčí. Když se zase vynechá
vaječná směs, budou rohlíky sice křupavé, ale chuťově plošší a obloha na nich nebude tak dobře držet. Vejce tady funguje trochu jako lepidlo pro sýr, šunku i zeleninu. Oregano se k téhle kombinaci hodí víc než obyčejná petrželka, protože celé jídlo posune blíž k domácí minipizze.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková