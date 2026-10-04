Zapečené mleté maso se sýrem, paprikou a slaninou: Sytá a jednoduchá večeře z jednoho pekáče

Mleté maso je v kuchyni jedna z těch surovin, po kterých sáhnu, když nechci vymýšlet nic zdlouhavého. Na rychlou večeři do trouby se mi osvědčila tahle zapečená směs se sýrem, paprikou a slaninou. Brambory v ní být nemusí, i bez nich drží dobře pohromadě. Pomůže tomu hlavně závěrečné přelití rozšlehanými vejci, která na povrchu udělají pevnější zapečenou vrstvu.
Původní plán byl přitom úplně jiný. Chtěla jsem z masa připravit
. Pak jsem ale otevřela lednici, uviděla karbanátky papriku, zbytek slaniny a kus sýra, který už si říkal o spotřebování, a bylo rozhodnuto. Často do téhle směsi dávám i vařené brambory nakrájené na kolečka, hlavně když zbydou od oběda nebo si je uvařím dopředu ve slupce. Tentokrát po ruce nebyly. Večeře tím nijak neutrpěla.
Výhoda tohohle jídla je hlavně v jeho
variabilitě. Červená paprika je fajn, ale když je doma jen žlutá, klidně ji použijte. Se sýrem se taky dá pracovat podle zásob. Nejčastěji beru eidam, protože se dobře rozpouští a nechá vyniknout masu i slanině.
Můj tip zní: Chcete-li vydatnější verzi, dejte na dno zapékací misky kolečka předvařených brambor. Natáhnou do sebe šťávu z masa a z obyčejné zapékané směsi je hned sytější večeře. Recept na zapečené mleté maso se sýrem z jednoho pekáče
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení: 30-35 minut Teplota trouby: 190 °C Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 500 g mletého vepřového nebo míchaného masa 150 g anglické slaniny 1 ks větší cibule 2 stroužky česneku 1 ks červené papriky 150 g tvrdého sýra 2 ks vejce 1 lžíce oleje 1 lžička sladké mleté papriky 1/2 lžičky sušeného oregana 1 hrst nasekané petrželky sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy mletého masa zapečeného se sýrem
1. Nejdřív zapněte troubu na
190 °C. Připravte si menší pekáček nebo zapékací misku a zlehka ji vymažte olejem.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Slaninu pokrájejte na menší kostičky, papriku na drobnější kousky a sýr nastrouhejte nahrubo.
3. Na pánev dejte trochu
oleje a krátce na něm opečte slaninu. Jakmile pustí tuk a začne vonět, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět.
4. Přidejte
mleté maso a vařečkou ho rozdělujte na menší kousky. Osolte, opepřete, přisypte mletou papriku, přidejte prolisovaný česnek a oregano. Restujte zhruba 5 až 7 minut, dokud maso nezmění barvu.
5. Do pánve vmíchejte nakrájenou
papriku a polovinu nasekané petrželky. Už jen krátce promíchejte. Paprika by měla zůstat trochu pevná, aby se v troubě nerozpadla na kaši.
6. Masovou směs přesuňte do připravené zapékací misky. Povrch lehce srovnejte a posypte asi dvěma třetinami nastrouhaného
sýra.
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7. Dejte do trouby a pečte prvních
15 minut. Směs se začne spojovat a sýr se mezitím rozpustí.
8. V misce si zatím rozšlehejte
2 vejce se špetkou soli a zbylou petrželkou. Pokud chcete jemnější vaječnou vrstvu, můžete přidat lžíci vody, ale obejde se to i bez ní.
9. Po patnácti minutách pekáček opatrně vytáhněte z trouby a směs rovnoměrně přelijte
rozšlehanými vejci. Nahoru nasypte zbytek sýra.
10. Vraťte pekáček do trouby a pečte ještě
15 až 20 minut, až vejce ztuhnou a povrch zezlátne. Kdo má rád výrazněji opečený vršek, může na poslední 2 minuty zapnout horní ohřev.
11. Hotové zapečené
mleté maso se sýrem, paprikou a slaninou nechte asi 5 minut stát. Podávat ho můžete se zeleninovým salátem, chlebem nebo vařenými bramborami. Do druhého dne vydrží v lednici a za studena je překvapivě dobré i jako rychlý oběd. Foto: Magnific, Mleté maso Rady Pro šťavnatější výsledek můžete do masové směsi přidat 1 menší rajče nakrájené nadrobno. Vrstva brambor na dně pekáčku se vyplatí hlavně ve chvíli, kdy potřebujete z jednoho balení masa připravit víc porcí. Se slaností sýra a slaniny raději počítejte už při dochucování, směs se dá snadno přesolit. Druhý den porci ohřívejte zakrytou v troubě nebo na pánvi pod pokličkou. Maso tak zůstane vláčnější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková