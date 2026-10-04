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Zapečené mleté maso se sýrem, paprikou a slaninou: Sytá a jednoduchá večeře z jednoho pekáče

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Mleté maso patří mezi nejpraktičtější suroviny pro běžné domácí vaření. Když potřebuji rychlou večeři do trouby a nechci stát dlouho u sporáku, dělám právě tuto zapečenou směs se sýrem, paprikou a slaninou. Výborně funguje i bez brambor, ale díky přelití rozšlehanými vejci na závěr drží pohromadě a na povrchu udělá pěknou zapečenou vrstvu.
Obrázek na recept na zapečené mleté maso

Obrázek na recept na zapečené mleté maso

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na zapečené mleté maso se sýrem
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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