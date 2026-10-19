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Zapečené mleté kuličky s bramborami, sýrem a smetanou: Skvělé jídlo z jednoho pekáče

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Když potřebuji uvařit něco sytého a nechce se mi stát dlouho u sporáku, sahám po tomto jídle do jednoho pekáče. Zapečené mleté kuličky s bramborami, sýrem a smetanou jsou poctivá domácí klasika, která se připraví z běžných surovin a díky smetanovo-sýrové vrstvě zůstane krásně šťavnatá.
Obrázek k receptu na Zapečené mleté kuličky s bramborami:, sýrem a smetanou: skvělé jídlo z jednoho pekáče

Obrázek k receptu na Zapečené mleté kuličky s bramborami:, sýrem a smetanou: skvělé jídlo z jednoho pekáče

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Zapečené mleté kuličky s bramborami:, sýrem a smetanou: skvělé jídlo z jednoho pekáče
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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