Zapečené mleté kuličky s bramborami, sýrem a smetanou: Skvělé jídlo z jednoho pekáče

Jídla z jednoho hrnce nebo pekáče mají v běžném týdnu svoje kouzlo. Přijdete domů později, v hlavě ještě práci, a přesto je potřeba dostat na stůl něco teplého, sytého a pokud možno bez hromady nádobí. Zapečené mleté kuličky s bramborami, sýrem a smetanou patří přesně k těm obyčejným domácím jídlům, která se neomrzí tak rychle. Většina surovin bývá po ruce a díky smetanovo-sýrové vrstvě nezůstane pekáč suchý ani po delším pečení. U nás se podobné jídlo hodí hlavně ve dnech, kdy se domů trousíme každý v jinou dobu, ale večeře má být pořád ještě normálně teplá.
Do pekáče přijdou
syrové osolené brambory, na ně a zbytek už z velké části obstará trouba. Krátké předpečení při vyšší teplotě není zbytečný krok. Maso se zatáhne, brambory začnou měknout a teprve potom má smysl přidat masové kuličky smetanu se sýrem, která se mezi ně dostane a udělá z celé věci krémovější jídlo.
Můj tip: Když zrovna nespěcháte, nechte nakrájené brambory pár minut rozložené na čisté utěrce. Opravdu stačí chvíle. V pekáči pak pustí méně vody a hotové jídlo drží lépe pohromadě, není tak řídké. Jídlo z jednoho pekáče má v domácí kuchyni svoje pevné místo
s masem se v domácnostech dělají na spoustu způsobů. Někdo Zapékané brambory mleté maso rozprostře do jedné vrstvy, jiný ho dává mezi brambory jen tak po kouscích. Mně se nejvíc osvědčily kuličky. Zůstanou šťavnatější, lépe se nabírají a na talíři pak každé sousto není stejné. Jednou převáží brambory, jindy maso, občas se navrch přilepí kousek zapečeného sýra. Recept na zapečené mleté kuličky s bramborami
Doba přípravy: 20 minut První pečení: 15 minut Druhé pečení zakryté: 30 minut Dopékání odkryté: 10 až 15 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu
Bramborový základ: 1 kg brambor 1 lžíce oleje na vymazání pekáče 1 lžička soli
Mleté kuličky: 600 g mletého kuřecího masa 1 ks červené cibule, nakrájené najemno 1 ks vejce 2 lžíce strouhanky 1 lžička plnotučné hořčice 1 hrst nasekané petrželky 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře
Zapečení: 200 g sýra gouda, nastrouhaného nahrubo 200 ml smetany ke šlehání 33% Postup přípravy zapečených kuliček z mletého masa z jednoho pekáče
1. Troubu předehřejte na
200 °C. Pekáč vymažte tenkou vrstvou oleje, hlavně po dně. Brambory se pak nebudou tolik chytat.
2.
Brambory oloupejte a nakrájejte na tenčí plátky. Dejte je do pekáče, osolte a rukama je trochu promíchejte. Sůl se tak nerozmístí jen na horní vrstvě.
3. Do mísy dejte
mleté kuřecí maso. Přidejte červenou cibuli, vejce, strouhanku, hořčici, petrželku, sůl a pepř. Směs pořádně propracujte, aby držela pohromadě a při tvarování se nerozpadala.
4. Navlhčenýma rukama tvořte menší
masové kuličky. Pokládejte je na brambory tak, aby byly po pekáči rozložené co nejrovnoměrněji. Nemusí to být pravítkem, jen ať nejsou všechny na jedné straně.
5. Pekáč vložte do trouby a pečte bez zakrytí
15 minut při 200 °C. Maso se během té doby zatáhne a brambory se začnou péct. Tenhle krok se vyplatí nevynechávat. Foto: Cooky.cz, Kuličky s bramborami pečte 15 minut bez zakrytí, než se maso zatáhne. Mezitím nastrouhejte goudu
6. V misce ji promíchejte se
smetanou 33 %. Směs nemá být tuhá jako náplň, spíš volnější. Při pečení se pak snáz dostane mezi brambory a kuličky.
7. Po prvních patnácti minutách pekáč opatrně vytáhněte z trouby. Smetanovo-sýrovou směs nalijte na
brambory a kuličky. Zkuste ji dostat i do rohů, tam se suchá místa dělají nejčastěji.
8. Pekáč zakryjte alobalem nebo poklicí a vraťte zpátky do trouby. Pečte dalších
30 minut, aby brambory změkly a smetana se sýrem se spojila s výpekem.
9. Potom pekáč odkryjte a dopékejte ještě
10 až 15 minut. Povrch by měl zezlátnout, sýr se lehce zatáhne a smetana už nebude působit vodově. Foto: Cooky.cz, Na konci pečení pekáč také odkryjte, aby se vše zapeklo dozlatova.
10. Hotové jídlo nechte
5 až 10 minut stát. Bude se lépe nabírat a omáčka se trochu zpevní. Podávat ho můžete jen tak, případně s jednoduchým zeleninovým salátem. Když něco zbyde, vydrží v lednici do druhého dne a po ohřátí chutná pořád dobře. Rady, proč v tomhle receptu funguje smetana se sýrem
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