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Zapečené gnocchi s mletým masem, rajčatovou omáčkou a mozzarellou: Vyměňte těstoviny za bramborové noky

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Když potřebuji uvařit sytou večeři bez zbytečného obíhání kolem sporáku, sahám právě po zapečených gnocchi s mletým masem, rajčatovou omáčkou a mozzarellou. Na tomhle jídle mám ráda, že se syrové noky vaří rovnou v omáčce a pak už jen všechno krátce dopeču v troubě. Výsledek je poctivý, krémový a přitom z běžných surovin, které mívám doma celkem často.
Obrázek k receptu na Zapečené gnocchi s mletým masem, rajčatovou omáčkou a mozzarellou: Sytá a rychlá večeře z jednoho pekáče

Obrázek k receptu na Zapečené gnocchi s mletým masem, rajčatovou omáčkou a mozzarellou: Sytá a rychlá večeře z jednoho pekáče

Zdroj: Zdroj: Co budu jíst? Se souhlasem - Recept na Zapečené gnocchi s mletým masem, rajčatovou omáčkou a mozzarellou: Sytá a rychlá večeře z jednoho pekáče
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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