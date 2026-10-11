Zapečené gnocchi s mletým masem, rajčatovou omáčkou a mozzarellou: Vyměňte těstoviny za bramborové noky

s mletým masem, lasagne s Špagety … dost bylo těstovin! Proč to samé nezkusit s mletým masem gnocchi? Hotové bramborové noky nasypu rovnou do připravené a zbytek už zařídí trouba. Je to jídlo krémové, vydatné a docela praktické, navíc poskládané z věcí, které člověk většinou sežene bez omáčky většího plánování. Často je má i doma.
U nás se tahle
zapékací mísa objevuje hlavně ve dnech, kdy je potřeba rychle nakrmit víc lidí a nikdo nemá náladu na vaření ve třech hrncích. Hovězí mleté maso udělá poctivý základ, drcená příjemně podrží a rajčata omáčku mozzarella nahoře se při pečení krásně zatáhne do jemné vrstvy. Většinou se pak mísa nosí na stůl ještě tak horká, že se kolem ní musí chvíli opatrně kroužit.
Důležité je, aby omáčka nebyla suchá. Trocha
, které se nechá odvařit, tomu hodně pomůže. Nakonec přijde bílého vína smetana na vaření, ta rajčatový základ zjemní. Když mám po ruce čerstvou bazalku nebo zbytek , přihodím je až na konci. Jídlo pak působí svěžeji a není tak těžké. špenátu Recept na zapečené gnocchi s mletým masem
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 25-30 minut Počet porcí: cca 3 porce Celkový čas: zhruba 45 minut Ingredience pro přípravu 500 g hovězího mletého masa 500 g bramborových gnocchi 2 stroužky česneku 400 g drcených rajčat v konzervě 0,5 dcl suchého bílého vína 100 g smetany na vaření s obsahem tuku 15-16 % 100 g mozzarelly 1-2 lžíce olivového oleje 1/2 kávové lžičky provensálského koření sůl podle chuti pepř podle chuti čerstvá bazalka nebo hrst špenátu na dochucení strouhaný sýr na posypání podle chuti Postup přípravy zapečených gnocchi s mletým masem z jednoho pekáče
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Nachystejte si zapékací mísu a lehce ji vymažte olejem. Omáčka se pak nebude tolik chytat po stranách.
2.
Česnek oloupejte a nasekejte nadrobno. Pokud chcete výraznější základ, můžete přidat i kousek jemně nakrájené cibule. Nutné to ale není, česnek stačí.
3. Ve větší pánvi rozehřejte
olivový olej a česnek na něm krátce orestujte. Opravdu jen chvíli, aby se rozvoněl. Jakmile začne hnědnout, už je pozdě a mohl by zhořknout.
4. Přidejte
mleté hovězí maso a opečte ho za průběžného míchání. Vařečkou ho rozdělujte na menší kousky, ať v omáčce nezůstanou velké hrudky. Když se maso zatáhne a pustí šťávu, můžete pokračovat. Zdroj: Co budu jíst? Mleté maso orestujeme na pánvi.
5. Přilijte
suché bílé víno a nechte ho krátce odvařit. Je ho jen trochu, ale na chuti je to znát. Rajčatová omáčka pak nepůsobí tak obyčejně a má plnější základ.
6. K masu přidejte
drcená rajčata, provensálské koření, sůl a pepř. Promíchejte a nechte směs na mírném ohni několik minut probublávat. Pokud jsou rajčata hodně kyselá, pomůže drobná špetka cukru. Používám ji ale spíš výjimečně.
7. Přilijte
smetanu na vaření a ještě krátce povařte, aby se omáčka spojila. Neměla by zhoustnout moc, protože gnocchi si při pečení část tekutiny vezmou. Zdroj: Co budu jíst? Nakonec do omáčky přidáme smetanu na vaření a krátce povaříme.
8. Do omáčky vmíchejte
syrové gnocchi. Předem je nevařte. Ušetříte tím jeden hrnec, cedník i trochu času, což se u večeře ve všední den počítá. Zdroj: Co budu jíst?, Do hotové omáčky přidáme syrové gnocchi.
9. Pokud chcete, přidejte v této chvíli
čerstvý špenát nebo natrhané lístky bazalky. Špenát v horké směsi rychle zavadne, bazalka zase omáčku pěkně provoní.
10.
Mozzarellu slijte, osušte a nakrájejte na plátky nebo menší kousky. Směs z pánve přesuňte do zapékací mísy a mozzarellu rozložte po povrchu. Kdo má rád výraznější zapečenou krustu, může přidat i trochu strouhaného sýra. Zdroj: Co budu jíst? Směs přendáme do zapékací misky a poklademe Mozarellu. Pečte v předehřáté troubě 25-30 minut
11. Hotovo je ve chvíli, kdy povrch lehce zezlátne a omáčka po okrajích bublá. Kdyby vršek tmavnul moc rychle, přikryjte mísu na posledních pár minut volně alobalem.
12. Po vytažení nechte zapečené gnocchi asi
5 minut odpočinout. Potom je podávejte samotné nebo s menším zeleninovým salátem. Zbytky dejte do lednice a snězte nejlépe druhý den. Při ohřívání se hodí přidat lžíci vody nebo trochu smetany, aby jídlo nebylo suché. Zdroj: Co budu jíst? Podáváme samotné nebo se zeleninovým salátem. Ještě pár drobností, které ses při vaření hodí
VIDEO
Objevte kouzlo sladkých gnocchi: Churros v italském stylu s křupavým okrajem a voňavým kořením
Italská večeře za pár minut: Gnocchi se smetanovou omáčkou a špenátem jako z jihu Evropy
Zdroj a fotky: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem , text byl částečně upraven AI Co budu jíst?