Pečené brambory plněné šunkou a sýrem vznikly z docela obyčejného nápadu na večeři. V lednici zůstalo několik plátků šunky, trochu sýra a ve spíži čekaly 2 velké brambory. Původně měly skončit jako příloha k masu, jenže na další klasickou večeři nebyla nálada. Stačilo trochu změnit plán a na stole se objevilo jídlo, které připomínalo něco mezi plněnou bramborou a francouzským zapečeným sendvičem.
Právě francouzský croque monsieur byl inspirací pro tuto úpravu. Slavný sendvič se šunkou a sýrem se v pařížských kavárnách podával už na začátku 20. století. Často se připravuje také s bešamelem, který mu dodává jemnější chuť. Francouzi si ho oblíbili jako rychlý oběd nebo vydatnou svačinu. V tomto receptu jsou místo chleba brambory, které mají v české kuchyni přece jen o něco pevnější místo.
Bešamel možná zní trochu slavnostně, ale ve skutečnosti jde o jednu z nejjednodušších teplých omáček. Stačí máslo, mouka a mléko. Špetka muškátového oříšku mu dodá typickou vůni, která se dobře doplňuje se šunkou i sýrem. U brambor záleží hlavně na velikosti a odrůdě. Větší podlouhlé kusy varného typu B se dobře plní a jejich dužina zůstává po upečení příjemně vláčná.
Mozzarellu můžete vyměnit za goudu nebo čedar, pokud máte raději výraznější sýrovou chuť. K takto připraveným bramborám se hodí salát z rajčat, okurek a červené cibule nebo několik listů rukoly s citronovou zálivkou. Pro vydatnější oběd můžete přidat také opečené žampiony. A pokud vám zůstane trochu bešamelu, klidně ho podávejte zvlášť, protože se k pečeným bramborám výborně hodí.
Troubu předehřejte na 200 °C. Brambory důkladně omyjte pod tekoucí vodou a osušte, slupku ponechte. Každou několikrát propíchejte vidličkou, položte na plech vyložený pečicím papírem a pečte přibližně 55–65 minut, dokud nebude dužina měkká. Propečení ověřte zapíchnutím špejle do středu brambory.
Během pečení brambor připravte bešamelovou omáčku. V menším hrnci rozpusťte máslo, přisypte hladkou mouku a za stálého míchání ji přibližně 1–2 minuty zahřívejte, aby vznikla světlá jíška. Mouka nesmí zhnědnout, jinak by omáčka získala nežádoucí barvu a výraznější chuť.
K jíšce postupně přilévejte mléko a důkladně míchejte metličkou, aby nevznikly hrudky. Na mírném ohni vařte přibližně 5–7 minut, dokud omáčka nezhoustne a nebude hladká. Nakonec ji dochuťte solí a špetkou muškátového oříšku. Hotový bešamel odstavte a občas promíchejte, aby se na povrchu nevytvořil škraloup.
Upečené brambory vyjměte z trouby a nechte je několik minut zchladnout, aby se s nimi dalo bezpečně pracovat. Každou podélně nařízněte přibližně do 2/3 hloubky a opatrně rozevřete, aniž byste poškodili slupku. Dužinu uvnitř lehce načechrejte vidličkou a do každé brambory vložte polovinu másla, které se v horkém středu rozpustí.
Plátky šunky nakrájejte na menší kousky nebo je volně poskládejte do rozevřených brambor. Náplň rovnoměrně rozdělte mezi obě porce a lehce ji zatlačte do změklé dužiny. Poté každou bramboru přelijte 1/2 připraveného bešamelu tak, aby omáčka pokryla šunku i vnitřní část.
Naplněné brambory přendejte do menší zapékací nádoby a posypte je strouhanou mozzarellou. Vložte je zpět do trouby vyhřáté na 200 °C a zapékejte přibližně 12–15 minut, dokud se sýr nerozpustí a na povrchu nevznikne zlatavá kůrka. Pokud chcete výraznější zapečení, můžete na poslední 1–2 minuty zapnout horní ohřev a povrch průběžně kontrolovat.
Hotové brambory vyjměte z trouby a nechte je 2–3 minuty odpočinout, aby se horká náplň mírně zpevnila. Každou porci přendejte na samostatný talíř a podávejte ještě teplou, dokud je mozzarella vláčná. Jako přílohu zvolte čerstvý zeleninový salát s lehkou citronovou zálivkou, který vyváží sytost bešamelu a sýra.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová