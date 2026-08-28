Zapečená brokolice v sýrové omáčce – i manžel, který zeleninu vůbec nejí, si přišel 2krát přidat. Rychlé, snadné a výborné

Přemýšlíte, jak do týdenního jídelníčku nenápadně propašovat více zdravé zeleniny, aniž byste museli čelit protáhlým obličejům u stolu? Zapečená brokolici v sýrové omáčce je geniálním kulinářským řešením. Tento poctivý hřejivý pokrm promění obyčejné suroviny v opravdovou zážitkovou gastronomii. Dokonalé vrstvení jemných brambor, lesních či pěstovaných hub a svěží brokolice zalité hustým, voňavým bešamelem se sýrem zaručí, že se z trouby rozline vůně, které neodolá vůbec nikdo.
Brokolice pochází ze starověkého Středomoří a byla obdivována již v antickém Římě, technologie zapékání zeleniny v bohatých sýrových omáčkách se stala světovým hitem především díky francouzské a britské kuchyni. Klíčem k neodolatelné chuti tohoto zapečeného pokrmu je poctivá sýrová omáčka zjemněná špetkou muškátového oříšku. Správně zvolená kombinace sýra a hub navíc dodá zelenině chybějící výraznost a hloubku, čímž vznikne dokonale vyvážený a sytý oběd bez nutnosti přidávat gram masa.
Tento univerzální recept navíc nabízí obrovský prostor pro vaše vlastní chuťové nápaditosti. Pokud milujete pikantnější tóny, můžete do sýrové omáčky přimíchat trochu pikantní hořčice nebo strouhaný zralý čedar. Pro masožravce se nabízí vrstvy proložit dokřupava rozpečenou slaninou či kousky uzeného masa. Podávaná s čerstvým zeleninovým salátem a posypaná čerstvou petrželkou představuje tato zapečená dobrota naprostý trhák každého všedního i svátečního dne.
Očištěnou brokolici rozdělte na růžičky a vařte ji v osolené vodě 2 minuty. Poté ji sceďte a nakrájejte nadrobno. Do samostatného hrnce s osolenou vroucí vodou vložte oloupané a na plátky nakrájené brambory.
K bramborám přidejte bobkový list, kuličky pepře a zeleninu vařte 7 minut. Pak ji slijte a odložte bokem. V pánvi s rozpáleným olivovým olejem smažte nadrobno nakrájenou červenou cibuli 2–3 minuty.
K cibuli přidejte na plátky nakrájené houby, směs osolte, opepřete a smažte dalších 5–7 minut. Mezitím připravte sýrovou omáčku. V hrnci nechte rozpustit máslo, které zaprašte moukou.
Vzniklou jíšku smažte asi 1 minutu a poté do ní vmíchejte mléko, které ochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem. Přidejte najemno nastrouhaný sýr a pokračujte ve vaření asi 2 minuty, dokud se nerozpustí.
Polovinu plátků brambor vyskládejte na dno zapékací mísy vymazané olejem. Na brambory naneste ¼ sýrové omáčky a tu pokryjte 40 g nastrouhaného sýra.
Na sýr naneste polovinu nakrájené brokolice, kterou pokryjte houbovou směsí. Tu pokryjte druhou čtvrtinou sýrové omáčky, kterou pokryjte zbylými bramborami.
Na brambory naneste další čtvrtinu omáčky, kterou posypte 40 g tvrdého sýra a zbytkem brokolice. Vrstvení zakončete zbylou omáčkou a nakonec pokrm posypte tvrdým sýrem.
Pokrm následně pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35 minut.
Poznámka: Doba pečení je závislá na vlastnostech vaší trouby. Pochoutka by měla být upečená dozlatova.
Zapečenou brokolici v sýrové omáčce nechte pár minut odpočívat, aby si zachovala tvar a poté ji servírujte dle potřeby.
Tip: Každou porci podávejte ozdobenou trochou nasekané petrželky.
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Zdroj receptu: Frische Rezepte
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová