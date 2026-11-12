Zápasníkovi se v kleci Oktagonu zastavilo srdce. Zdravotníci ho oživili přímo na místě, organizátoři přerušili přenos

Jindřich Janečka leží uprostřed klece v brněnské Bobyhall a kolem něj pracuje zdravotnický tým. Diváci u obrazovek v tu chvíli nevidí nic, protože organizátoři přerušili přímý přenos. Po resuscitaci, defibrilačním výboji a podání kyslíku se 22letý bojovník probral a záchranná služba ho odvážela do nemocnice při vědomí, orientovaného místem, časem i osobou. Turnaj pak skončil bez vyhlášení vítězného týmu. Slib formátu z oficiální stránky turnaje a to, co organizace oznámila po zásahu zdravotníků, porovnala redakce MMAmag.
Patnáct sekund, které otočily konec večera
Tipsport Cage Game 2 se konal 11. listopadu 2026 v brněnské Bobyhall pod hlavičkou československé MMA organizace OKTAGON MMA. Jindřich Janečka, 22letý český bojovník ve welterové váze (do 77 kg) s amatérskou bilancí 7-0-0, nastoupil v závěrečném zápase proti Tomáši Skalickému. Podle pravidel soutěže, jak je popsal server FightLive.sk, mohlo po 3 kolech po 3 minutách přijít ještě 15sekundové kolo Finish It pouze v postoji.
V něm Janečka inkasoval kop do hrudníku, po dalším úderu padl k zemi a zůstal ležet. Sport.cz uvedl, že zdravotníci okamžitě zahájili oživování a organizátoři přerušili přímý přenos. Podle iSportu zavolal rozhodčí Josef Louč lékaře a vyndal ležícímu bojovníkovi chránič zubů.
Co se v kleci dělo ve chvíli, kdy diváci u obrazovek viděli jen přerušený přenos, popsal později šéf zdravotnického týmu.
Co řekl šéf zdravotníků o tom, co se stalo mimo obraz
Norbert Bidrman, kterého Sport.cz označuje za šéfa týmu zdravotníků a iSport za šéfa týmu mediků, shrnul zásah krátce po něm. „Jindra upadl do náhlé zástavy oběhu. Po chvíli resuscitace jsme podali výboj a také kyslík. Poté se vrátil zpátky do života,“ řekl Sport.cz. „Je plně orientovaný místem, časem i osobou. Převzala si ho brněnská záchranná služba, která ho převezla do nemocnice.“ Server iSport ve svém textu uvádí, že oživování trvalo přibližně 5 minut; z citací zdravotníka tento údaj nepochází.
Potvrzená je tedy zástava oběhu, resuscitace, výboj, kyslík a převoz do nemocnice při vědomí. Příčina nikoli. Sport.cz cituje Bidrmana, že „s největší pravděpodobností mohlo jít o arytmii po úderu do hrudníku, který předtím inkasoval“, v iSportu ale týž lékař označil úvahy o arytmii nebo vyčerpání za spekulace a dodal, že příčina se teprve bude zjišťovat. Dva výroky téhož člověka z téhož večera, dvě různé míry jistoty.
Na zásah zdravotníků reagovali na sociálních sítích i čeští a zahraniční bojovníci, kteří jindy sdílejí hlavně výhry.
Šampioni OKTAGONu psali jednomu člověku, který nebyl v kleci kvůli zápasu
Gratulace po turnaji nemířily k vítězi zápasu, ale k lékaři. Will Fleury, 37letý irský šampion OKTAGONu v těžké váze s bilancí 17-4-0, napsal podle Sport.cz na sociálních sítích: „Norberte, nádherná práce. Dnes jste zachránili život.“ Patrik Kincl, český bojovník ve střední váze s bilancí 30-12-0 a bývalý šampion organizace, podle téhož serveru připojil: „Norberte, krásná, rychlá a profesionální práce. Díky vám a vašemu týmu.“
Z oficiálních profilů a žebříčku OKTAGON MMA, do nichž redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Fleury drží pás v těžké váze a Kincl je ve střední váze druhý v pořadí; žebříček nese datum 23. října 2026.
Do mikrofonu v hale pak podle Sport.cz promluvil šéf organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný: „Vzhledem k tomu, co se stalo, nebudeme dnes nic vyhlašovat. Vyhlásíme to příští sobotu na turnaji Oktagon 98 v Třinci.“
Proč v Brně nakonec nikdo nezvedl ruku vítězi
ANALÝZA Formát Cage Game stojí na opaku toho, co večer přinesl. Na oficiální stránce turnaje slibuje organizace dva kapitány, dva týmy začínajících bojovníků a jednu klec, přičemž vítězové nebo nejvýraznější tváře mají bojovat o šanci získat smlouvu s OKTAGON MMA. Stejná stránka zdůrazňuje, že nejde o klasický turnaj, protože do dění v kleci mluví hlasováním i diváci. Nakonec nerozhodli oni.
O konci večera rozhodl zdravotnický zásah. Ceremoniál se nekonal a vyhlášení se přesunulo na OKTAGON 98, který redakce MMAmag našla v oficiálním kalendáři organizace s datem 21. listopadu 2026 a místem Třinec. Novotný to v hale podle Sport.cz shrnul slovy: „Vyhrál tým Jovinečka, ale především vyhrálo zdraví.“ Večer, který měl skončit zvednutou rukou vítěze, skončil odvozem do nemocnice a formální vyhlášení vítězného týmu přijde až v Třinci.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka