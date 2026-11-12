Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zápasníkovi se v kleci Oktagonu zastavilo srdce. Zdravotníci ho oživili přímo na místě, organizátoři přerušili přenos

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Patnáct sekund navíc mělo v Brně přinést efektní konec večera. Místo vyhlášení vítězů klečeli u ležícího bojovníka zdravotníci a diváci doma neviděli nic. Co se dělo mimo kamery?
Zápasníkovi se v kleci Oktagonu zastavilo srdce. Zdravotníci ho oživili přímo na místě, organizátoři přerušili přenos

Zápasníkovi se v kleci Oktagonu zastavilo srdce. Zdravotníci ho oživili přímo na místě, organizátoři přerušili přenos

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 11:56

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Neporažený šampion ONE získal titul ve třetím zápase a promluvil o steroidech. Popsal, kolik lidí v gymu je bralo
Neporažený šampion ONE získal titul ve třetím zápase a promluvil o steroidech. Popsal, kolik lidí v gymu je bralo
Neporažený Hokit potkal Bena Stillera před titulovou bitvou na UFC 334. Herec nechápal, co slyší
Neporažený Hokit potkal Bena Stillera před titulovou bitvou na UFC 334. Herec nechápal, co slyší

O nejtěžší pás v UFC jde muž, který v prvním roce v organizaci vyletěl až do hlavního zápasu. Omlouvat se...

Usyk se vzdal titulů a chystá poslední zápas kariéry. Hearn prozradil jméno favorita a důvod, proč ho vybere
Usyk se vzdal titulů a chystá poslední zápas kariéry. Hearn prozradil jméno favorita a důvod, proč ho vybere

Tři pásy pustil dobrovolně, i když ve 25 zápasech ani jednou neprohrál. Klíč od pokladny si nechal a podle...

Kozma ještě nezápasil se Zawadom a už vyhlíží Eckerlinův titul. Pukač ho okamžitě sestřelil a vysvětlil proč
Kozma ještě nezápasil se Zawadom a už vyhlíží Eckerlinův titul. Pukač ho okamžitě sestřelil a vysvětlil proč

Jedna věta o Eckerlinově pásu, čtyři zápasy v jeho výsledkové řadě a škrcení v čase 4:58. Kdo z té červnové...

Hvězda UFC Carukjan si před zápasem v Abú Dhabí vyrazil za Batmanem. Na turnaji RAF ho čeká zápas ve volném stylu
Hvězda UFC Carukjan si před zápasem v Abú Dhabí vyrazil za Batmanem. Na turnaji RAF ho čeká zápas ve volném stylu

Tři dny před startem v Abú Dhabí poslali pořadatelé do světa video s popiskem o Gotham City. Narážka není...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.