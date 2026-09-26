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Zápasníci si k ní prý nic nedovolí. Nejhezčí cage girl teď okouzlila i módní Ostravu

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Diváci Oktagonu ji znají s cedulkou s číslem kola nad hlavou a s mikrofonem v ruce. Cage girl roku Nikola Uhlířová teď ukázala, že molo jí pořád sedí. Fanouškům poslala snímky ze zákulisí velké módní show v Ostravě.
Zápasníci si k ní prý nic nedovolí. Nejhezčí cage girl teď okouzlila i módní Ostravu

Zápasníci si k ní prý nic nedovolí. Nejhezčí cage girl teď okouzlila i módní Ostravu

Zdroj: OKTAGON MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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