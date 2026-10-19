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Zápas zabitý kvůli 600 gramům na váze má nový cíl. Novotný chce Humburgera s Kinclem v Liberci 30. ledna

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Hlavní tahák karlovarského turnaje OKTAGONu padl ještě před prvním úderem a promotér už má vyhlédnutý turnaj, kde ho chce oživit. Datum a hala jsou potvrzené. Podpisy zápasníků zatím chybějí.
Zápas zabitý kvůli 600 gramům na váze má nový cíl. Novotný chce Humburgera s Kinclem v Liberci 30. ledna

Zápas zabitý kvůli 600 gramům na váze má nový cíl. Novotný chce Humburgera s Kinclem v Liberci 30. ledna

Zdroj: Foto: Sadoka74 - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

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