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Zápas na Clashi skončil v prvním kole zlomeninou nohy. Žralok popsal, jak prožíval chvíle po zranění soupeře

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Výhra po necelých dvou minutách vypadá na papíře jasně. Jenže v Ústí se neslavilo: Pali Hari skončil na nosítkách a Žralok po zápase mluvil hlavně o lítosti.
Zápas na Clashi skončil v prvním kole zlomeninou nohy. Žralok popsal, jak prožíval chvíle po zranění soupeře

Zápas na Clashi skončil v prvním kole zlomeninou nohy. Žralok popsal, jak prožíval chvíle po zranění soupeře

Zdroj: FNC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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