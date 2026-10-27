Zápas na Clashi skončil v prvním kole zlomeninou nohy. Žralok popsal, jak prožíval chvíle po zranění soupeře

Nejdřív zvuk, pak ticho. Pavol Vaško přezdívaný Pali Hari, 38letý slovenský bojovník s bilancí 1-2-0, se v prvním kole složil na podlahu klece a bylo jasné, že se sám nezvedne. Proti němu stál Patrik Hübler zvaný Žralok, 33letý český bojovník s bilancí 1-4-0. Do klece nastoupili zdravotníci a zraněného Paliho Hariho z ní podle zpráv z turnaje odnesli na nosítkách. Žralokovi přibyla výhra. Co ten konec udělal s únorovým programem, dohledala redakce MMAmag v popisu dalšího turnaje.
Necelé dvě minuty, po kterých už nešlo pokračovat
Clash 17 se konal 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Pořádá ho česká organizace Clash MMA, která další turnaj chystá 6. února 2027 do Prahy. Zápas Žraloka s Palim Harim byl nasazený do limitu 120 kg a skončil v první polovině úvodního kola.
Podle neoficiálního výsledkového archivu Clash Rankings jde o výhru Žraloka technickým knockoutem po lékařském ukončení. Technický knockout znamená, že zápas zastaví zvenčí lékař nebo rozhodčí, ne počítání nad ležícím bojovníkem. Server Top-Fight popisuje zranění nohy po kopu na nohu a píše o zlomenině; potvrzené zdravotní vyjádření to není. K rozsahu zranění, léčbě ani návratu se Pali Hari, jeho tým ani organizace veřejně nevyjádřili. Některá česká média moment vizuálně přirovnala ke zranění irského bojovníka Conora McGregora, který si v roce 2021 v zápase s Dustinem Poirierem zlomil nohu. Jde o přirovnání obrazu, ne o diagnózu.
Co k tomu řekl vítěz, zní jinak než obvyklý pozápasový proslov.
Vítěz, který se omlouval a rovnou nabízel další zápas
Žralokovu reakci bezprostředně po zápase zveřejnil 26. října 2026 server MMA Shorties. Podle serveru Žralok uvedl: „Neskutečně mě to mrzí. Na tento zápas jsem se totiž opravdu pečlivě připravoval. První kolo byla taktika, že budu ten pasivnější… Dopadlo to však nešťastně a možná i trochu karma za to ucho. Stalo se to, co se stalo. Nic moc jsme neviděli, takže kdyby si to teď chtěl ještě někdo ze srandy dát, tak klidně.“
Z výroku plynou dvě věci. Taktika prvního kola je Žralokovo tvrzení o vlastním plánu, ne popis toho, co se v kleci odehrálo. A slovo karma je rovněž jeho, ne závěr o tom, co si kdo zasloužil.
Narážka na ucho míří na starší kauzu. iSport psal, že zápas Paliho Hariho s českým bojovníkem Václavem Mikuláškem přezdívaným Baba Jaga na Clash 15 skončil 7. února 2026 diskvalifikací Slováka po incidentu s uchem soupeře.
Jenže u samotného konce zápasu na Clash 17 si veřejné zápisy neodpovídají ani v čase.
Dvě čísla u jednoho zápasu a bilance, které se posunuly
Z veřejných výsledkových zápisů, které redakce MMAmag porovnala, plyne rozpor: Clash Rankings uvádí konec v čase 1:53 prvního kola, Top-Fight píše o 1:49. Který z obou údajů sedí s oficiálním zápisem organizace, říct nejde, a proto článek pracuje jen s tím, že zápas skončil v první polovině úvodního kola.
Bilance se po Ústí posunuly oběma. Žralok má podle Clash Rankings k 26. říjnu 2026 záznam 2-4-0, tedy dvě výhry z šesti startů v organizaci. Pali Hari je na 1-3-0; dvě ze tří proher má z diskvalifikace v duelech s Mikuláškem, třetí přibyla po ukončení kvůli zranění. Obě čísla pocházejí z neoficiálního archivu, nikoli z výsledkového servisu organizace.
Na papíře tedy přibyla výhra. V kalendáři ubyl zápas.
Proč se taková výhra špatně prodává
GLOSA V Clashi se neobchoduje s technickými body, ale s příběhem, odvetou a trilogií. Zranění tenhle obchod přeruší uprostřed věty. Žralok dostal do kolonky výsledek, který mu nikdo nevezme, a zároveň večer, z něhož nejde vystřihnout nic, co by se dalo pouštět do znělky příštího turnaje.
Proto jeho nabídka, ať si to ještě někdo dá, zní absurdně jen na první poslech. Vítěz, který odchází bez sestřihu, má motiv zápasit znovu co nejdřív. Nejvíc ale těch necelých dvou minut ucítí únorový termín.
Únorový termín se teď přepisuje
V popisu akce Clash 18 na Ticketportalu našla redakce MMAmag větu o završení další velké trilogie mezi Babou Jagou a Palim Harim, s datem 6. února 2027 a místem konání v Praze. MMA Fanatik ovšem píše, že zrušení tohoto zápasu po zranění oznámil v přenosu šéf organizace Tomáš Le Sy; stejně to podává MMA Shorties. Jde zatím o tvrzení obou serverů, zatímco popis akce trilogii k 26. říjnu 2026 stále uvádí.
Žralok z toho zatím termín nemá. Na ohlášené kartě Clash 18 se jeho jméno zatím neobjevuje.
Zůstává tedy výhra, ze které vítěz neměl radost, soupeř bez veřejně známého výhledu na návrat a únorový zápas, o kterém si dva zdroje vyprávějí každý něco jiného.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek