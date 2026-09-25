Zápas Fury vs. Joshua je oficiální. Bitva se uskuteční 11. prosince v CardiffuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zápas Fury vs. Joshua je oficiální. Bitva se uskuteční 11. prosince v Cardiffu
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