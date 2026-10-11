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Západní velmoci začaly kvůli přehlídce v Berlíně překopávat výzbroj. Obávané monstrum se přitom posádce rozpadalo pod nohama

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Sovětský těžký tank IS3 představoval na konci druhé světové války naprostý vrchol pancéřové ochrany. Jeho neobvyklé klínovité čelo a nízká litá věž vyvolaly u západních velitelů šok a odstartovaly novou etapu zbrojení.
Pohled na těžký tank IS3 s nízkou litou věží a skloněným čelním pancířem

Pohled na těžký tank IS3 s nízkou litou věží a skloněným čelním pancířem

Zdroj: Alf van Beem / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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