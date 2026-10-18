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Zapáchající myčku lze osvěžit za pouhých pár korun. Jednoduchá řešení přitom většina domácností vůbec nezná

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Existuje několik velmi účinných přísad, jež můžete použít k odstranění nepříjemných pachů, které vychází z myčky.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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